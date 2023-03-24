▲ 【美團業績】美團去年第4季收入升21.4%、經調整淨利8.29億人幣 同勝預期

「ATM」美團 （03690） 周五（24日）壓軸公佈2022年第4季及全年業績，美團上季收入601.29億元（人民幣，下同），按年增21.4%，高過預期的579.12億元；列賬虧損10.84億元，按年收窄79.7%；經調整淨利8.29億元，2021年同期則蝕39.36億元，好過預期的賺6.34億元。

截至去年底12個月，美團交易用戶數目6.78億，罕有地按年下跌1.8%；活躍商家數目930萬，按年增5.1%；每位交易用戶平均每年交易筆數40.8筆，按年增14.1%。

全年計，美團收入約2199.55億元，按年增22.8%；列賬虧損66.86億元，按年收窄71.6%；經調整淨利28.27億元，2021年蝕155.71億元。

拓農村地區次日達物流網絡

展望方面，美團稱，今年會繼續優化即時配送網絡，同時擴展配送產品覆蓋至非餐飲品類，包括生鮮、生活 必需品及藥品等，並將進一步加強消費者心智。美團提到，今年將繼續優化服務和線上營銷工具，以幫助商家在後疫情時代提高運營效率及創造更多收入。

美團透露，今年持續優化次日達物流網絡，並將深入村鎮，為農村地區的消費者提供更多元化、更具高性價比的商品，提高配送效率，支持農產品流通。

美團上季核心本地商業收入增17.4%

美團上季核心本地商業收入434.72億元，按年增17.4%；分部經營溢利72.15億元，按年增長 41.0%；分部經營利潤率16.6%，按年增2.8個百分點。

美團稱，上季交易用戶數目及訂單頻次均按年有所增加，集團優化運營，並加強針對不同消費場景下的營銷，世界杯宣傳活動有效帶動餐飲外賣消費。另外，由於12月疫情爆發，餐飲外賣需求大幅上升，使得訂單量按年實現雙位數增長

12月旅遊需求和酒店迅速回升

美團提到，由於疫情的負面影響，第4季到店、酒店及 旅遊收入按年下滑的幅度與第2季度相似，但在12月管控解除後，旅遊需求和酒店間夜量迅速回升，對中國境內旅遊行業未來增長潛力具信心。

此外，全年到店、酒店 及旅遊業務的年度活躍商家數目仍然保持穩健按年增長，未來將繼續增加供給、應對新的消費習慣並促進交易。

美團買菜平均訂單價、頻次續增長

美團嚴控成本策略再建功，上季新業務收入按年增長33.4%至166.56億元；分部經營虧損按年收窄32.0%至63.65億元，經營虧損率收窄至38.2%，而2021年同期為74.9%。

美團指，美團買菜上季需求激增，經營效率有所提高，集團加強在購買生鮮、零食、日用品、個護和預製菜等產品上的消費者心智，帶動平均訂單價格和交易頻次持續增長。

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編輯：李哲毅