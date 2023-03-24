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英國1月零售額按月意外增長0.5％ 按年則下跌5.1％

環球政經 15:46 2023/03/24

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周五（24日）英國國家統計局的數據顯示，英國1月份的零售額有所增長，約0.5％，而前一個月修正後的數據為下降1.2%。市場認為這是消費者恢復能力的一個意外跡象，因為假日折扣促進了網上銷售，而且燃料價格繼續下降。
 

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現在數字高於《路透社》調查的經濟學家預測的0.3%的跌幅，標誌著銷售在連續兩個月的下降後出現反彈。然而，按年比，銷售量仍然下降了5.1%，這是連續第十個月的年度下降。零售額則同比增長了4.1%，因為價格上漲意味著消費者可以用他們的錢買更少的東西。

國家統計局週三表示，1月份消費者價格的年通貨膨脹率下降到5個月的低點10.1%，從10月份的11.1%的峰值進一步退縮。

 

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責任編輯：張瑋婷

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