日本2月核心通脹按年升3.1% 逾一年來首增幅放緩

日本總務省周五（24日）公布經濟數據，當地2月的核心全國消費者物價指數（CPI）按年上升3.1%，為日本13個月來首次出現通脹增長放緩。

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日本排除生鮮食品的核心CPI按年增加3.1%，符合市場中位數預期，比1月時的創41年新高4.2%下降。數據指扣除食品及能源後的「雙核心 CPI」於2月按年升至3.5%，比1月增加0.3%。

共同社指出，通脹加幅放緩主要受益於政府的能源費用補助措施奏效。但由於原材料及進口商品價格增長轉嫁，當地非能源商品如食品等價格持續上升，對日本家庭經濟造成沉重負擔。

總務省表示，如果沒有政府的能源費用補貼，日本2月的核心通脹將與1月相同達4.2%。

2月日本食品價格按年升7.8%，為近47年來最快升幅。雞蛋受禽流感影響供應，導致出現19.9%價格升幅。能源價格2月錄0.7%下跌，為近兩年來首次。

即將在4月接替黑田東彥，成為央行日本銀行行長的植田和男表示，薪資增長強勁定必伴隨成本推動的價格通脹穩定，直至央行達到2%通脹目標水平時。

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第一生命經濟研究所首席經濟師Yoshiki Shinke表示，日本通脹壓力持續強勁，不少食品生產商已宣布在3月將進一步加價。

明治安田研究機構（Meiji Yasuda Research Institute）首席經濟師Yuichi Kodama表示，通脹壓力雖大，但薪酬同時亦有上調，消費水平估計有力支撐。

他認為日本通脹困難時間維持至今年夏天，過後預期原油價格升勢及日圓疲弱走勢停止，食品價格估計亦會穩定，通脹增幅預料再放緩。

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責任編輯：吳漢培