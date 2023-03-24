歐洲年輕世代對中美印象負面 未來對華關係感悲觀

美國調查機構皮尤研究中心（Pew Research Center）早前訪問英國、法國及德國，年齡介乎18至29歲來自不同政治光譜的歐洲年輕人，周三（22日）調查報告。結果發現，歐洲年輕世代對美國及中國都幾乎沒有正面評價。

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美國素有「世界警察」之稱，歐洲年輕一代反感美國過去的災難性軍事干預，特別是在針對中東地區事務上。有法國人形容，美國是發動完全非法的戰爭，違背聯合國意見，未有獲得任何授權。

結果亦發現，歐洲年輕一代對中國過往人權記錄感到擔憂，需對中國在全球範圍的投資保持審慎態度。他們對未來與中國的關係感到非常悲觀，認為中國在各地購買或建設基建是極度危險，但認同和中國斷交將對經濟造成極大損害。

不過，多數受訪歐洲年輕人認同，中國在經濟上展示的成就值得尊重。

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大部分受訪者認為，美國在制定外交政策時，不會考慮盟友利益。有英國受訪者認為，整體而言，美國帶來的傷害多於幫助。他們亦批評美國虛偽（hypocritical），在國外主張人權同時未能解決國內問題。

雖然如此，但歐洲人普遍對和美國之間的關係抱審慎樂觀態度，認為歐盟和美國有基本民主價值觀。總結而言，歐洲年輕一代希望國家在世界上保持強大，成為更獨立的存在，而非依賴於美國。

有英國受訪者直言，不希望像美國一般試圖拯救所有人，只是向有需要的人提供協助，就世界性問題交流、共享情報和合作，包括氣候變化等議題。皮尤研究中心近年調查亦顯示，歐洲人不認同美國在氣候、醫療保健或公民權利方面有積極參與或樹立榜樣。

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責任編輯：李俊儀