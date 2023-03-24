▲ 【小米業績】小米第四季經調整溢利按年跌67%、稍勝預期 維持24年上半年量產汽車目標

小米 （01810） 公布，2022年第四季非國際財務報告準則（non-IFRS）經調整溢利按年跌67%至14.6億元（人民幣，下同）。小米季度收入按年跌23%至660億元，毛利跌22%至114億元。小米季度收入和經調整溢利仍較市場普遍預期為佳。

以全年計，小米non-IFRS經調整溢利按年跌61%至85億元，收入跌15%至2800億元，毛利跌18%至476億元。小米去年列帳盈利跌87%至24.7億元。

小米上年度智能電動汽車等創新業務費用為31億元，維持2024年上半年正式量產的目標不變，最新汽車業務研發團隊規模約2300人。

小米全年研發支出為160億元，按年再增22%。

小米第四季手機單價按年下跌

2022年第四季，小米智能手機業務收入按年跌27%、按季跌14%至367億元，出貨量和平均單價（ASP）都按年下跌，季內出貨量按年跌26%至3270萬部，ASP按年跌23元至1121元。小米解釋，季內加強清理境外市場存貨的力度，令ASP受壓。

物聯網IoT與生活消費產品收入按年跌14%至214億元；互聯網服務收入跌1%至72億元，主要受累廣告和金融科技業務收入減少影響，但電視增值服務及遊戲業務季度收入增加。

全年度計，小米手機收入跌17%至1672億元，年度出貨量跌21%至1.5億部，ASP由增14元至1111元。IoT與生活消費產品收入跌6%至850億元，互聯網服務收入增0.4%至283億元。

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編輯：麥德銘