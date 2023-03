【藝術好去處】中環Artelli 多重感官藝術花園 獨家紀念藏品限量發售

備受矚目的「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3」世界巡迴展首站正式開幕。是次展覽雲集來自約 100 位國際知名創意單位設計的獨家 BE@RBRICK 1000% 藝術品,是繼 2021年於東京首展後,展覽首次在海外亮相,同時有7 款獨家 BE@RBRICK 紀念藏品於展覽期間限量發售。BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 即日起開放至 2023年5月10日(星期六),公眾可透過 KLOOK 預訂門票。



Artelli今次落戶香港中環;開設佔地超過1萬平方呎並橫跨兩層,結合生活、藝術和與獨家品牌合作的藝術展覽空間,讓一眾 BE@RBRICK 迷和藝術愛好者沉浸在一個嶄新的多重感官藝術花園。

爲慶祝 Artelli 香港空間開幕及 BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 首次海外亮相,展覽特意與 ELLY (J SOUL BROTHERS III from EXILE TRIBE/CrazyBoy)、The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts、Chiaki、MASTERMIND WORLD、 Sanrio Company, Ltd.、Toei Company, LTD. 以及 Tezuka Productions Co., Ltd. ,合作推出 7 款 BE@RBRICK 紀念藏品 ,其中後 6 款為全球首次發售。





門票售價及詳情 :

展覽門票分正價門票(港幣120元,特惠門票港幣80元)

尊尚門票(港幣1,080 元)尊尚門票持有人可享專屬參觀時段、展覽導賞,享有BE@RBRICK紀念藏品優先購買權和一系列精美紀念品,包括MEDICOM TOY行政總裁兼創辦人赤司龍彥先生親筆簽名版BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3香港特別版紀念書等。尊尚門票數量有限,只在展覽首周(2023年3月21至26日)發售。

自 2019 年起,尚晉集團獨家發行超過 30 款限 定 BE@RBRICK,並連續四年與 MEDICOM TOY 共同主辦年度『 BE@RBRICK MACAU』展覽。

