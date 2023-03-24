滿名山洋房撻大訂　當年8631萬入市　現遭沒收逾千萬訂金

雖然樓市交投氣氛好轉，但新盤市場仍錄大額撻訂。由嘉里（00683）發展，位於屯門掃管笏的滿名山昨日（23日）錄得一宗撻大訂，買家於2021年2月以8,631萬元買入屋苑名庭H7號洋房，但已終止買賣，料遭發展商沒收樓價13%，即約1,122.03萬元。

成交紀錄冊顯示，名庭H7號洋房，實用面積2,877平方呎，設四間套房，另連2,638平方呎花園、146平方呎平台、1,106平方呎天台，於2021年2月以招標形式沽出，成交價高見8,631萬元。單位成交期長達1,138天，買家需於簽署臨時買賣合約時支付樓價的5%，其後180天內支付樓價5%，再分別於360天、540天、720天內，各支付樓價的1%，最後於1138天內支付樓價87%。由於單位日前已終止買賣，預計買家遭發展商沒收樓價的13%，即約1,122.03萬元。

此外，買家採用「提早佔用及延期成交」，須向發展商支付不少於樓價之10%，並須每年向發展商支付租金。

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