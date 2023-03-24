  • 27°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滿名山洋房撻大訂　當年8631萬入市　現遭沒收逾千萬訂金

股樓投資 16:08 2023/03/24

分享：

分享：

雖然樓市交投氣氛好轉，但新盤市場仍錄大額撻訂。由嘉里（00683）發展，位於屯門掃管笏的滿名山昨日（23日）錄得一宗撻大訂，買家於2021年2月以8,631萬元買入屋苑名庭H7號洋房，但已終止買賣，料遭發展商沒收樓價13%，即約1,122.03萬元。

成交紀錄冊顯示，名庭H7號洋房，實用面積2,877平方呎，設四間套房，另連2,638平方呎花園、146平方呎平台、1,106平方呎天台，於2021年2月以招標形式沽出，成交價高見8,631萬元。單位成交期長達1,138天，買家需於簽署臨時買賣合約時支付樓價的5%，其後180天內支付樓價5%，再分別於360天、540天、720天內，各支付樓價的1%，最後於1138天內支付樓價87%。由於單位日前已終止買賣，預計買家遭發展商沒收樓價的13%，即約1,122.03萬元。

此外，買家採用「提早佔用及延期成交」，須向發展商支付不少於樓價之10%，並須每年向發展商支付租金。

同場加映【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

延伸閱讀 屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場　長實趙國雄：深水炸彈價【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映 【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

嘉里 屯門 滿名山 私人屋苑

上一篇文章

【居屋裝修】居屋間隔大改造 鐘情白色裝修簡潔

下一篇文章

飛揚第2期明盡推全盤400伙　市傳截收逾5000票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【第2季部署】中金續看好高息國企股 另推薦其中20股
【第2季部署】中金續看好高息國企股 另推薦其中20股
【iM人物專訪】海外婚攝公司轉型家庭相 疫下收入更勝疫前
【iM人物專訪】海外婚攝公司轉型家庭相 疫下收入更勝疫前
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款