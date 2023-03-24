飛揚第2期明盡推全盤400伙　市傳截收逾5000票

長實(01113)與新地(00016)合作的屯門飛揚第2期，明日（25日）盡推全盤400伙，涉一至三房，折實313.1萬元入場。項目於今日下午三時截票，市傳累收逾5,000票，超額逾11倍。

資料顯示，銷售單位實用面積263至722方呎，以各種戶型的最高折扣計算， 折實價由306.9萬至1,036.3萬元，當中296伙，即約74%單位的折實價低於600萬元，整批400伙折實均呎12,798元。

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