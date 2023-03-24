【iM驗樓】柏傲莊II中高層單位獲97分　主人房較多小瑕疵

位於港鐵大圍站上蓋的柏傲莊，由港鐵（00066）及新世界（00017）合作分三期發展，一期業主已於去年底收樓，二期則於今年2月起陸續收樓。繼之前與驗樓師詹濟南（詹Sir）驗收一期單位後，本刊再次與詹Sir驗收二期中層兩房半單位。今次驗樓主要在主人房發現幾個小瑕疵，如玻璃刮花、地板縫隙過大、插座位不能用等，大多只要稍作修補即可，獲評97分。

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是次驗收單位面積634平方呎，業主余小姐與未婚夫於2020年11月、即柏傲莊II開售時以約1180萬元買入。余小姐透露，她本身住沙田區，所以首選同區屋苑。兩人買入的單位有工人房，稱之為兩房半，不過余小姐稱，他們本屬意兩房梗廚，但柏傲莊是新盤票王，自然較難抽到心儀的單位款式，所以他們仍購入了現時兩房半單位。

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單位向南望獅子山方向，下方為車公廟路，為了紓減噪音問題，安裝了玻璃製的隔音板。「閱樓無數」的詹Sir表示，隔音板不利擺放家具，據他所知有三至四成業主均會拆走隔音板，認為設計不便於實際使用。不過，余小姐則表示會保留隔音板，主要是擔心日後想賣樓，「轉手」時需還原設計造成麻煩，暫時會維持原有設計居住使用。

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今次驗樓發現的瑕疵集中在主人房。首先是最常見的玻璃刮花，詹Sir指出，有問題的玻璃大小約為1.6平方米，以國家質檢局的標準可接受12道花痕，而今次則發現有9道花痕，以中國標準屬可接受範圍。不過由於花痕較為密集，仍當是瑕疵，稍為被扣分。雖然見到有刮花，但詹Sir認為不必打磨，擔心打磨後玻璃變成「哈哈鏡」，扭曲窗外景觀，問題反而更明顯。

另一個瑕疵則是木地板有縫隙。詹Sir解釋，正常地板之間會預留一點位置，以防天氣轉變時「熱脹冷縮」，不過縫隙不可超過0.5毫米厚度。詹Sir有一塊厚0.5毫米的鋼片，剛好可以插入主人房中的地板縫隙，即代表需要填補。

最後的小問題則是發現房間插座位不能使用。詹Sir說，這個情況通常是油漆師傅進行剷底批盪工程時，要用砂紙打磨牆身，或令牆灰掉進插座，導致插頭插不入插座，只要花數分鐘更換插座即可解決問題。

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攝影：彭大偉

撰文：陳楚琨