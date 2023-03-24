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【家族辦公室】滙豐私銀：超高淨值客戶對設立家族辦公室的興趣持續提升　香港可成為家族辦公室擴充業務的理想地

股市 15:40 2023/03/24

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【家族辦公室】滙豐私銀：超高淨值客戶對設立家族辦公室的興趣持續提升　香港可成為家族辦公室擴充業務的理想地

政府發表的《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，提出8項措施支持家族辦公室發展。滙豐環球私人銀行家族辦公室諮詢服務亞太區主管黃奕斌指，觀察到超高淨值客戶對設立家族辦公室的興趣持續提升，他們多元化和跨代財富傳承的需求將受益於這種規劃，而香港作為國際資產和財富管理中心具有明顯的競爭優勢，可為環球企業家族及其家族辦公室的營運創造有利環境和提供全方位服務，成為他們擴充亞洲乃至全球業務的理想地點。

私人財富管理公會：樂見政府更大力建立家族辦公室生態圈

黃奕斌指，歡迎《政策宣言》，這將進一步鞏固香港作為全球領先家族辦公室樞紐的地位，滙豐環球私人銀行將為客戶提供全套定制化的財富管理服務和解決方案。

私人財富管理公會指，《政策宣言》概述一系列旨在促進香港持續發展成家族辦公室中心的有力舉措，樂見政府投入更大力度建立全球家族辦公室和資產擁有人的生態圈，包括成立香港財富傳承學院、推廣機場的藝術品貯存設施、鼓勵發展慈善活動、提供稅務寬減等舉措，有信心這些舉施將大力鞏固香港作為全球家族辦公室和私人財富管理中心的地位。


【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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