【加密貨幣】歐洲中央銀行總監：目前加密貨幣仍屬投機性　須監管其交易程序

▲ 【加密貨幣】（圖中）歐洲中央銀行總監：目前加密貨幣仍屬投機性 須監管其交易程序

近期幣圈連環爆雷，導致銀行存款短時間內大幅流走，歐洲中央銀行總監Korbinian Ibel表示，加密貨幣理應要接受監管，其關鍵位是加密貨幣與真實金融系統的接觸點，即是重點監管加密貨幣如何進入市場及離場。

Korbinian Ibel表示，不同銀行的科技亦需要受到監管，不過，以目前來看，達到廣泛使用的突破點仍未來到，所以監管依然是要以穩健為主，讓銀行即使應用失敗了，也可很快復原。另外，他又認為，目前加密貨幣仍屬投機性，因此要小心處理，並設有「安全帶」去制定監管規例。

摩通：存款性的代幣是未來

對於未來數字資產發展，摩根大通Onyx數字貨幣系統全球主管Naveen Mallela認為，穩定幣須要表現出穩定的能力，以及合符法規，而全球銀行應提供數字上的產品，例如存款性的代幣，才是未來應有的發展。

對於中央銀行數位貨幣（CBDC）發展，Naveen Mallela認為，央行推出中央銀行數位貨幣會有利市場，因令商業銀行對數字貨幣單一性減少，所以是需要的，亦是重要的。

問及若銀行將存款代幣化成為主流，會否反成另一流動性的風險，Mallela指，銀行是要預知用家速度，當用家轉移資產時，不同平台同步進行，因此銀行的反應要跟上這急速的步伐。

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編輯：姚卓然