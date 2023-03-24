歐美銀行業隱憂  亞洲可否成功抵禦？

歐美銀行業面臨困境，令人憂慮另一場金融危機可能一觸即發。然而，歐美當局均迅速採取果斷行動，冀能恢復市場信心。我們認為，亞洲經濟體的財政及宏觀穩定性普遍較佳，與過去的危機時期相比更見穩見，因此近期的銀行業恐慌直接擴散至亞洲的風險料有限。

目前來看，雖然數家亞洲創投及科技初創公司受該等銀行的事件影響，但看來風險不大，而且甚少企業公開承認錄得重大虧損。若歐美銀行體系的問題越演越烈，導致投資者的避險意欲飆升，平心而論，最受影響的將會是經常帳赤字龐大、因而依賴外國資金的亞洲經濟體。

整體來說，除了紐西蘭、菲律賓和泰國外（赤字佔其國內生產總值高於3%），我們認為亞洲的經常帳赤字溫和。雖然目前數字見一定的壓力，但大部份指標仍遠低於危機水平。自從歐美銀行業問題曝光以來，許多亞洲貨幣兌美元實際上有所升值。

從更廣泛的角度來評論，信貸狀況趨緊和環球經濟增長減慢，很可能會增加不良貸款的風險。誠然，最受影響的將會是近來大幅提高本地息率、並導致償債成本顯著上升的經濟體，例如南韓，其情況或許值得關注。

若某些經濟體有許多金融機構的受監管資本水平偏低，其相對區內其他市場可能較易受到衝擊；就此而言，印度可能是其中之一。

環球金融狀況收緊，導致需求減弱，亦可能使亞洲出口受壓。我們認為，一些尤其依賴與美國和歐元區進行貿易的經濟體最受影響，包括越南、馬來西亞及台灣。

就亞洲區前景而言，更重要的是這次事件對全球增長、美元融資狀況及美元強勢帶來的影響。若環球經濟能避免硬著陸，而且美元融資成本維持低水平（美元匯價持續低於2022年高位），亞洲應能抵禦這次風暴。

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