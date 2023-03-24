【Samsung又出事？】三星相機功能再受爭議　修飾嬰兒照竟生出「牙齒」？

▲ Remaster屬於進化版的AI相冊功能，據三星官方介紹，它可自動調整照片亮度、校正顏色、優化粗糙畫面。（The Verge）

三星（Samsung）手機的相機功能最近備受爭議，繼以「Space Zoom 」功能拍攝的月亮被懷疑是P圖後，日前又有用家爆料，指利用三星手機的「Remaster」功能修飾7個月大的嬰兒照片時，發現它竟為嬰兒增添了「牙齒」。

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Remaster屬於進化版的AI相冊功能，據三星官方介紹，它可自動調整照片亮度、校正顏色、優化粗糙畫面，即使在背光場景下也能排除精彩照片；也可以對照片進行細節調整，移除多餘的陰影和倒影。

據《The Verge》報道，有用家啟動Galaxy S23 Ultra手機中的Remaster功能，來修飾一幅7個月大的嬰兒照片。不過，該功能不但自動清理掉原先嬰兒臉上的鼻涕，更在嬰兒舌頭上增添了牙齒。

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及後《The Verge》嘗試在Galaxy S22上，使用相同版本的Remaster功能來修飾6幅嬰兒照片，但就未有重現同類問題，也未見有其他用戶反映類似事件，而三星亦暫時未有就事件作回應。

責任編輯：陳卓賢

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