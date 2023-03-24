【大行報告】中移動941派息超預期重視股東回報 中金升目標價至85元 維持「跑贏行業」評級

中金發表報告指，中移動(00941)去年業績營業收入9,373億元人民幣，按年升10.5%；主營業務收入8,121億元人民幣，按年升8.1%；純利1,255億元人民幣，按年升8.2%，基本符合該行預期。該行看好中移動持續自研核心架構、繼續提升雲計算實力，預計今年移動雲收入有望實現70%以上的增速。

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去年資本開支按年升0.9%至1,852億元人民幣，根據公司指引，今年資本開支預計按年跌1.1%至 1,832億元人民幣。中金認為公司整體資本開支增速放緩有利於支撐現金流穩步向好，提升股東回報。

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此外，中金指，中移動去年派息率提升7個百分點至67%，超出該行早前預期的65%，並指引今年提升至 70%，認為公司重視股東回報，股息率較高，具有投資吸引力；上調中移動目標價13.3%至85元，維持「跑贏行業」評級。

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記者：張以正