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【著數優惠】ZA Bank推AI繪畫比賽　贏取M+博物館一年會籍、價值3000元的ZA Coins等

Hot Talk 16:05 2023/03/24

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【著數優惠】ZA Bank推AI繪畫比賽　贏取M+博物館一年會籍、價值3000元的ZA Coins等

ZA Bank為慶祝開業3周年，利用AI技術推出「全民做T」繪畫活動，即日起至4月18日，用戶可將作品鑄造成NFT。作品製成後，可參與投票活動，最高票數的333名可獲獎，獎品包括M+博物館一年會籍、30萬ZA Coins（價值3000元）及印有作品的T-shirt。

    點擊圖片放大

ZA Bank香港用戶只需經ZA Bank App內的全民造「T」活動頁面回答3條問題，A.I.系統將自動生成背景圖片，當中包括渡海小輪、山頂纜車和雙層巴士等，用戶可自由配搭ZA品牌元素，創作出不同風格的作品。每位參賽者最多可創作5幅作品，鑄造NFT上限1幅，整個活動上限共3萬幅。

用戶完成作品後，可以邀請好友投票，每個電子設備每日可投票1次，投票於4月18日截止。

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記者：宋佩恩

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