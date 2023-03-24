【科技一周回顧】Google開放Bard硬憾ChatGPT　曾俊華：用AI須關注倫理道德

▲ 前財政司司長曾俊華認為，香港大學禁用ChatGPT是一種錯誤行為。（資料圖片）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【AI大戰】Google開放Bard存取權限 硬憾ChatGPT、Bing Chat

AI聊天機械人的競爭愈趨激烈，繼OpenAI的ChatGPT和微軟（Microsoft）的Bing Chat後，Google亦宣布開放旗下AI聊天機械人Bard的存取權限，現時美國和英國的用戶已可在「bard.google.com」加入候選名單。

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2/【ChatGPT爭議】曾俊華：用AI須關注倫理道德 港大禁用ChatGPT是錯誤

香港通關後，各項大型國際活動相繼舉辦，前財政司司長曾俊華在Web3國際會議「FOMO Asia高峰會」上分享對科技的看法，他表示在應用AI工具的過程中，必須關注倫理道德的重要性，並認為香港大學禁用ChatGPT是一種錯誤行為。

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3/【TikTok禁令】BBC建議員工卸載TikTok 成全英首下禁令媒體公司

歐美多國政府部門已先後因安全理由要求員工卸載TikTok，其後亦有企業以同樣考量禁用程式，丹麥廣播公司（DR）則是全球首個禁TikTok的媒體機構。英國廣播公司（BBC）亦跟隨DR的步伐，指慮及安全，建議員工在公司手機刪除TikTok。

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責任編輯：陳卓賢

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