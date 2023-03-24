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【科技一周回顧】Google開放Bard硬憾ChatGPT　曾俊華：用AI須關注倫理道德

科技 19:00 2023/03/24

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前財政司司長曾俊華認為，香港大學禁用ChatGPT是一種錯誤行為。（資料圖片）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【AI大戰】Google開放Bard存取權限　硬憾ChatGPT、Bing Chat

AI聊天機械人的競爭愈趨激烈，繼OpenAI的ChatGPT和微軟（Microsoft）的Bing Chat後，Google亦宣布開放旗下AI聊天機械人Bard的存取權限，現時美國和英國的用戶已可在「bard.google.com」加入候選名單。

>>【ChatGPT效應】微軟Bing下載量增7倍　Google Search下載量降2%

>>【ChatGPT更新】OpenAI發布ChatGPT Plugins　支援實時訊息檢索

>>【AI製圖】DALL-E AI圖像生成功能　引入至Bing及Edge

 

2/【ChatGPT爭議】曾俊華：用AI須關注倫理道德　港大禁用ChatGPT是錯誤

香港通關後，各項大型國際活動相繼舉辦，前財政司司長曾俊華在Web3國際會議「FOMO Asia高峰會」上分享對科技的看法，他表示在應用AI工具的過程中，必須關注倫理道德的重要性，並認為香港大學禁用ChatGPT是一種錯誤行為。

>>【Adobe Summit】生成式AI興起引失業恐慌　Adobe高管：仍難以完全取替人類工作

>>【人工智能】Sophos研利用 ChatGPT技術　助機構應付網絡攻擊

>>【AI爭議】AI錯位致「殺死了大部分人類」？　Google員工設展覽反思AI應用

 

3/【TikTok禁令】BBC建議員工卸載TikTok　成全英首下禁令媒體公司

歐美多國政府部門已先後因安全理由要求員工卸載TikTok，其後亦有企業以同樣考量禁用程式，丹麥廣播公司（DR）則是全球首個禁TikTok的媒體機構。英國廣播公司（BBC）亦跟隨DR的步伐，指慮及安全，建議員工在公司手機刪除TikTok。

>>【TikTok危機】TikTok否認間諜指控　稱耗逾117億元保資料安全

>>【俄羅斯禁iPhone】俄羅斯擬禁政府官員用iPhone　或採用另一系統代替

責任編輯：陳卓賢

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