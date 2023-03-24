【氫能巴士】中集安瑞科料今年綠氫訂單翻倍、目前在手訂單約3億人幣　香港可成氫能經濟示範場景吸綠色資本

▲ 中集安瑞科總經理兼執行董事楊曉虎（左）透露，香港政府也有向集團查詢有關發展綠氫的建議

全球積極拓展氫能產業，中集安瑞科 （03899） 董事會秘書鍾穎鑫表示，集團去年氫能業務收入按年增1.5倍至約4.4億元（人民幣，下同），綠氫項目的產能快速增長令氫氣存儲裝備訂單按年大增92%，料今年訂單將翻倍，目前在手氫能訂單約3億元人民幣。

工業用領域綠氫替代速度視乎成本

鍾穎鑫指，現時藍氫約70%至80%用於工業領域，未來可以綠氫逐步替代，但替代速度則取決於成本是否可控。

本港積極研究綠氫產業發展，中華煤氣 （00003） 早前指，目前已於管道氣中滲入氫，正與巴士公司積極研究，直接在巴士總站加氫。

中集安瑞科總經理兼執行董事楊曉虎透露，香港政府也有向集團查詢有關發展綠氫的建議，政府亦有意向早期投資綠氫業務的企業提供補貼，「香港是金融大都會，在環保方面做得很好，可能為氫能經濟示範場景，繼而吸引綠色資本，帶動綠色研發」。

今年清潔能源業務收入料有雙位數增長

鍾穎鑫指，煤氣是集團的客戶，一直向其供應氫能相關設備，若煤氣落實向巴士加氫，相信會繼續向其供應相關設備，如儲氫品、壓縮機等。

至於整個清潔能源業務，鍾穎鑫稱，1、2月是取暖期，同時是春節，是傳統淡季，但今年首兩個月清潔能源新簽訂單已增21.4%，相信隨中國經濟復甦將帶動對清潔能源的需求，訂單增幅將進一步擴大，對2023年訂單增長有信心，加上海外對清潔能源需求也持續增加，預期集團今年清潔能源業務收入有雙位數的增長。

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記者：陳韻妍