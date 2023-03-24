【連通指數】香港連通性全球排名31　深度位列第4

DHL及紐約大學史登商學院（New York University Stern School of Business）發布最新2022年度DHL全球連通性指數（Global Connectedness Index，GCI），香港在全球171個經濟體中排名第31位，比2019年下降了7位。

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儘管香港的排名下降，在連通性深度方面，香港在全球經濟體系中位列第四，排名緊隨新加坡、比利時和阿拉伯聯合酋長國，有關指數主要量度一個地區對比其本地經濟活動量，其境外流動量之比例。

香港在貿易深度的表現更見突出，其總體排名第二，而商品進出口方面更排名第一。報告指出連通性深度得分較高的經濟體系通常較為富裕，而地理面積亦較小，而因受其內需市場規模所限，這些地區通常在貿易、投資、通訊，甚至是人才方面，其境外活動量的比例更大。

最新的全球連通性指數報告亦列出了佔香港境外流動量比例最高之經濟體，內地以57%居首，其次是美國（6%）、新加坡（5%）和英國（4%）。

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責任編輯：歐陽佩

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