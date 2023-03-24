  • 27°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

佛州校長被迫辭職 遭家長投訴上堂展示「色情」大衛像

環球社會熱點 15:45 2023/03/24

分享：

分享：

美國佛羅里達州一間學校的家長，投訴校方在未有通知家長的情況下，在藝術課向學生展示文藝復興時期著名雕塑作品大衛像，甚至有家長形容大衛像為色情。負責教授藝術課的校長卡拉斯基利亞（Hope Carrasquilla），最終被迫辭職。

美猶他州將限未成年人用社交媒體 先需監護人同意 【下一頁】

大衛像為文藝復興大師米開朗基羅（Michelangelo）的名作，是由大理石雕成的男性站立雕像，展現聖經中大衛王的形象。大衛像的實物目前擺放於意大利佛羅倫斯美術學院。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

卡拉斯基利亞數月前入職佛州學校Tallahassee Classical School，成為校長及教授藝術課。她向學生講述文藝復興時期藝術史時，向一群11至12歲學生展示大衛像、創造亞當（Creation of Adam）壁畫、維納斯的誕生（Birth of Venus）等作品。

英國推新網絡安全法 WhatsApp加密通訊受限或停運 【下一頁】

據悉，事後有三名家長投訴藝術課內容，認為不適宜於堂上展示大衛裸體形象，也有家長反映子女對此感到不高興。

學校董事會要求卡拉斯基利亞離職，並委任另一位老師成為新校長。學校董事會更推出新措施，要求老師日後就任何可能具爭議的課程内容，需提前兩周通知家長。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【歐國盃】歌手唱英國國歌甩轆 球迷：難聽到犯法
今日
【歐國盃】歌手唱英國國歌甩轆 球迷：難聽到犯法
拜登坦承「更愛」嬰兒 慶祝奧巴馬醫改13周年
今日
拜登坦承「更愛」嬰兒 慶祝奧巴馬醫改13周年
意氣候示威者破壞古跡 市長奮身阻止被讚如超人（有片）
今日
意氣候示威者破壞古跡 市長奮身阻止被讚如超人（有片）
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
2023/03/23
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化
2023/03/23
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化

你可能感興趣

【歐國盃】歌手唱英國國歌甩轆 球迷：難聽到犯法
今日 12:21
【歐國盃】歌手唱英國國歌甩轆 球迷：難聽到犯法
拜登坦承「更愛」嬰兒 慶祝奧巴馬醫改13周年
今日 12:27
拜登坦承「更愛」嬰兒 慶祝奧巴馬醫改13周年
意氣候示威者破壞古跡 市長奮身阻止被讚如超人（有片）
今日 08:05
意氣候示威者破壞古跡 市長奮身阻止被讚如超人（有片）
網絡熱話 文娛藝術 中小學教育 佛羅里達 美國 雕塑 意大利

上一篇文章

美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？

下一篇文章

英初級醫生宣布下月罷工4日 約25萬預約或手術恐延期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
加拿大人口去年增105萬 幾乎全部為外來移民
加拿大人口去年增105萬 幾乎全部為外來移民
戴安娜侄女嫁愛情長跑11年男友 父離奇缺席婚禮
戴安娜侄女嫁愛情長跑11年男友 父離奇缺席婚禮
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
【俄鳥戰爭】北約秘書長指普京圖打消耗戰 籲西方準備長期軍援
【俄鳥戰爭】北約秘書長指普京圖打消耗戰 籲西方準備長期軍援
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款