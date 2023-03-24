佛州校長被迫辭職 遭家長投訴上堂展示「色情」大衛像

美國佛羅里達州一間學校的家長，投訴校方在未有通知家長的情況下，在藝術課向學生展示文藝復興時期著名雕塑作品大衛像，甚至有家長形容大衛像為色情。負責教授藝術課的校長卡拉斯基利亞（Hope Carrasquilla），最終被迫辭職。

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大衛像為文藝復興大師米開朗基羅（Michelangelo）的名作，是由大理石雕成的男性站立雕像，展現聖經中大衛王的形象。大衛像的實物目前擺放於意大利佛羅倫斯美術學院。

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卡拉斯基利亞數月前入職佛州學校Tallahassee Classical School，成為校長及教授藝術課。她向學生講述文藝復興時期藝術史時，向一群11至12歲學生展示大衛像、創造亞當（Creation of Adam）壁畫、維納斯的誕生（Birth of Venus）等作品。

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據悉，事後有三名家長投訴藝術課內容，認為不適宜於堂上展示大衛裸體形象，也有家長反映子女對此感到不高興。

學校董事會要求卡拉斯基利亞離職，並委任另一位老師成為新校長。學校董事會更推出新措施，要求老師日後就任何可能具爭議的課程内容，需提前兩周通知家長。

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責任編輯：鄭錦玲