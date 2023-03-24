【招聘會】海洋公園水上樂園下周三舉行招聘會　新員工做滿半年可獲6,000元迎新獎金

海洋公園表示，水上樂園現有超過100個全職空缺，發展機會涵蓋多方面，包括水上設施營運、遊客服務、救護和一般服務等。園區現正招募人才，歡迎任何國籍的香港居民申請。

福利方面，員工可享家屬優惠，帶同親朋好友享受水上樂園的樂趣。水上樂園亦不時舉辦特別活動，員工可率先體驗箇中精彩。其他員工福利包括免費穿梭巴士來往海洋公園和水上樂園，以及於員工餐廳尊享優惠餐膳等。

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此外，公園的新員工獎勵計劃，適用於新聘用的長工或合約期為一年或以上之水上樂園和海洋公園員工。只要從未受聘於公園的長期全職職位，並於新受聘的長期全職職位成功連續服務滿6個月，便可獲得6,000元迎新獎勵。（成功獲錄取長期全職職位之求職者，會收到有關計劃資格準則的相關指引。）

海洋公園水上樂園會為水上設施營運部員工提供一系列水上安全訓練，即使從未接受過救生員訓練亦可申請。水上設施營運部的成員，成功完成由領導全球的國際水上安全機構Ellis & Associates所設計的營運訓練課程後，便可考取國際認可證書。

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申請方法：

有意申請者可於3月29日親臨海洋公園水上樂園招聘日，了解更多和找尋最適合自己的工作機會。

有興趣的申請者可參加即場面試及水上設施營運專員水試（請自備泳裝和泳鏡），亦可預覽未來工作環境。除了參觀不同設施，更可跟水上樂園的團隊互相交流，認識各個職位的角色和職責。

此外，海洋公園逢星期四亦舉行招聘日，無需預約並可即場進行面試，詳情如下：

日期 時間 地點 逢周四 上午10時至中午12時； 下午2時至4時 海洋公園人力資源部 香港仔黃竹坑道180號 （港鐵海洋公園站B出口） 3月29日 下午1時至5時 海洋公園水上樂園 香港仔海洋徑33號 （可於港鐵海洋公園站B出口轉乘穿梭巴士） 3月29日 下午2時至5時 勞工處建造業招聘中心

觀塘觀塘道 388 號創紀之城1期1座 35樓 3507-3512室（港鐵牛頭角站A出口）

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