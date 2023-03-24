美加元首料宣布 拒絕非法難民申請庇護

美國總統拜登（Joe Biden）預計在訪問加拿大期間，將與加國總統杜魯多（Justin Trudeau）宣布，兩國達成協議，拒絕經非法途徑入境難民的庇護申請。

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拜登相信在周五（24日）訪問加拿大首都渥太華（Ottawa）時宣布，兩國同意拒絕非法入境難民的庇護請求，並允許雙方邊境人員遣返偷渡難民。

美方官員透露，加拿大將設立新難民計劃，預料接收1.5萬名逃離檢控及暴力的中美洲及南美洲人士。今次共識基於美加於2004年簽署的《安全第三國協議》（Safe Third Country Agreement），修改當中內容。

兩國最新共識有助封鎖協議內的漏洞，堵塞難民循如美加邊境熱門偷渡路線Roxham路等非法途徑，進入加拿大尋求庇護。

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由於不需美國國會批准，修訂版安全第三國協議可盡快實行。美方據報一直不打算修改協議，但杜魯多此前表明，阻止難民偷渡問題只能靠修正協議。

拜登周四（23日）「旋風式」訪問加拿大24小時，相信與杜魯多商討包括經濟﹑貿易及難民在內等議題。

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責任編輯：吳漢培