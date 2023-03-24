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【疫後生態】自由工作機會增　男性收更高報酬

商業 14:44 2023/03/24

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金融科技公司Payoneer派安盈今（24日）發表《2023年自由工作者洞察報告》，顯示愈來愈多企業希望透過外判服務降低成本，故此對自由工作者的需求也持續上升。

【消費心理】你永遠不會想到　賣家推「買一送一」比「半價」賺更多

有關報告訪問了122個國家逾2,000名自由工作者，內容包括服務需求、行業增長、對宏觀經濟壓力的回應以及健康狀況等，結果顯示新冠疫情改變了職場生態，全球近一半（46%）受訪自由工作者表示，與2021年相比，全球企業僱主對他們的工作需求有所增加；超過一半（55%）為了應付不斷上升的生活成本而承接了更多工作，41%提高了收費，32%將其服務擴展到新的地區，73%認為尋找新客戶是他們面臨的最大挑戰。

在過去一年中，程式設計、市場推廣、項目管理和網頁設計等領域的需求增長最為顯著。報告指出，自由工作的性別薪酬差距有所縮小，但男性依然有更大機會收取更高報酬，女性提高收費的可能性比男性低8%。女性受訪者的平均時薪為22美元，男性則為24美元。

Payoneer派安盈增長總監Adam Cohen表示，全球正經歷一場數碼商務革命，「自由工作者經濟」顯然是不可或缺的一部分。面對無國界的勞動力，全球中小企業有著大量聘用機會，而中小企業和自由工作者的持續增長，亦互相打開了機會之門。

【2023人才戰】逾半企業高層預期轉工　加人工20%或以上

責任編輯：歐陽佩

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