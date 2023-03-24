  • 25°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 22:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】並行內生發展及外延併購戰略 海吉亞醫療業績穩健增長

股樓投資 21:29 2023/03/24

分享：

分享：

安信國際表示，海吉亞醫療（06078）業績穩健增長，費用率進一步下滑，預計在2023至2025年歸母淨利潤為7.09億、9.53億及12.06億元。通過內生發展及外延併購「兩條腿走路」的發展戰略，公司業務規模不斷擴大，床位數有望進一步提升。此外還加強腫瘤學科學術交流，拓寬就醫渠道。該行維持其「買入」評級。海吉亞醫療周五（24日）收報61.45元，升幅4.3%。

 

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

該行指，聊城海吉亞是公司第四家自建醫院，也是上市後第一家自建醫院，可開放床位達800張。該醫院於2022年4月開始投入運營，即使在管控較嚴格的時期，聊城海吉亞在7.5個月實現盈虧平衡，建設週期在21個月，遠低於行業平均水平。此外公司業務規模不斷擴大，預計於2024年底床位數有望達到12000張。德州海吉亞預計於2023年開業，計劃設置床位600-800張；無錫海吉亞預計於2024年交付使用，計劃設置床位800至1000張；常熟海吉亞預計於2025年交付使用，計劃設置床位800至1200張。

 

【延伸閱讀】大行點睇：聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 

併購方面，在蘇州永鼎醫院和賀州廣濟醫院2021年加入公司後，兩家醫院在業務規模、運營效益、診療能力、學術水平等方面均得到大幅提升，2022年蘇州永鼎醫院和賀州廣濟醫院腫瘤MDT業務收入分別同比增長50%和59%。

 

【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
買入 港股 海吉亞醫療（06078）

上一篇文章

【iM人物專訪】由昔日代工走上原創IP之路 香港品牌玩具業求才若渴

下一篇文章

香港寬頻電子產品購物網站Shoppy登場 3.27日起一連6日推激抵優惠

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【iM人物專訪】海外婚攝公司轉型家庭相 疫下收入更勝疫前
【iM人物專訪】海外婚攝公司轉型家庭相 疫下收入更勝疫前
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款