【券商點睇】並行內生發展及外延併購戰略 海吉亞醫療業績穩健增長

安信國際表示，海吉亞醫療（06078）業績穩健增長，費用率進一步下滑，預計在2023至2025年歸母淨利潤為7.09億、9.53億及12.06億元。通過內生發展及外延併購「兩條腿走路」的發展戰略，公司業務規模不斷擴大，床位數有望進一步提升。此外還加強腫瘤學科學術交流，拓寬就醫渠道。該行維持其「買入」評級。海吉亞醫療周五（24日）收報 61.45元，升幅4.3%。

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該行指，聊城海吉亞是公司第四家自建醫院，也是上市後第一家自建醫院，可開放床位達800張。 該醫院於2022年4月開始投入運營，即使在管控較嚴格的時期，聊城海吉亞在7.5個月實現盈虧平衡，建設週期在21個月，遠低於行業平均水平。此外公司業務規模不斷擴大，預計於2024年底床位數有望達到12000張。德州海吉亞預計於2023年開業，計劃設置床位600-800張；無錫海吉亞預計於2024年交付使用，計劃設置床位800至1000張；常熟海吉亞預計於2025年交付使用，計劃設置床位800至1200張。

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併購方面，在蘇州永鼎醫院和賀州廣濟醫院2021年加入公司後，兩家醫院在業務規模、運營效益、診療能力、學術水平等方面均得到大幅提升，2022年蘇州永鼎醫院和賀州廣濟醫院腫瘤MDT業務收入分別同比增長50%和59%。

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責任編輯：鄭昊彤