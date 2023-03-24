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【大行報告】麥格理：料下半年盈利增加 一舉上調瑞聲至「跑贏大市」

股樓投資 17:25 2023/03/24

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麥格理表示，料瑞聲科技（02018）今年下半年的盈利將因為iPhone全品類設備觸感（Haptics）和Android聲學升級而增加。在預期ED（電磁傳動）及PM（精密結構件）與相機鏡頭模組收入改善、以及聲學毛利上升，該行將集團2024財年的盈測上調4%，並將評級一舉從「跑輸大市」上調至「跑贏大市」，目標價由10.56元上調至21元。瑞聲周五（24日）收報18.68元，升幅7.7%。


 

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
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另外該行認為，集團多元化進程雖然緩慢，但正在進行當中，因為公司在汽車聲學領域找到定位，並預計今年指定項目價值將增長3倍。


 

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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瑞聲科技早前公布去年全年業績，營業額206.25億元人民幣(下同)，按年升16.7%。純利8.21億元，按年跌37.6%；每股盈利69分。派末期息12港仙，上年同期不派息。全年股息派付比率維持15%。

 

【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
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責任編輯：鄭昊彤

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