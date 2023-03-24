【大行報告】麥格理：料下半年盈利增加 一舉上調瑞聲至「跑贏大市」

麥格理表示，料瑞聲科技（02018）今年下半年的盈利將因為iPhone全品類設備觸感（Haptics）和Android聲學升級而增加。在預期ED（電磁傳動）及PM（精密結構件）與相機鏡頭模組收入改善、以及聲學毛利上升，該行將集團2024財年的盈測上調4%，並將評級一舉從「跑輸大市」上調至「跑贏大市」，目標價由10.56元上調至21元。瑞聲周五（24日）收報18.68元，升幅7.7%。





【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

另外該行認為，集團多元化進程雖然緩慢，但正在進行當中，因為公司在汽車聲學領域找到定位，並預計今年指定項目價值將增長3倍。





【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

瑞聲科技早前公布去年全年業績，營業額206.25億元人民幣(下同)，按年升16.7%。純利8.21億元，按年跌37.6%；每股盈利69分。派末期息12港仙，上年同期不派息。全年股息派付比率維持15%。

【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：鄭昊彤