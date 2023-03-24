▲ 【會計監管】會財局：香港審計費用增長遜英美走勢、近10年實質減價 不容許惡性競爭

會計及財務匯報局發布兩份關於香港上市實體審計費用和核數師任命的報告，發現香港上市公司於2021年平均審計費用為540萬元，中位數為210萬元，與2010年基準比較，年均增長只有0.8%和1.9%。若果計及本地通脹因素，項目平均審計費用和中位數更年均下跌2%和0.9%。

會財局政策、註冊及監督部主管梁家恩表示，參考美國、英國等市場，同一時期的平均審計費用從每年約100萬美元增至逾200萬美元，反映香港、大中華區審計市場競爭程度遠超部分主要市場。

近年上市公司更換核數師時 逾7成審計支出都減少

會財局續指，在2020年、2021年間，分別有249家和285家上市公司更換核數師，換核數師時能下調審計費用的比例分別達81%和70%。

會財局主席黃天祐認為，難以用報告內容分映香港審計行業市場不健康，但局方希望業界能有良性競爭環境，上市公司能以審計質素為首要考慮，若發現有惡性競爭時需要干預，維持市場秩序。

約半大型會計師事務所收降價和「乾淨」報告壓力

會財局於2021年底發布《審計委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》，也曾提及上市公司委任核數師時不應只考慮審計費用高低。不過，最新調查顯示，只有一間大型會計師事務所認為與他們共事的上市公司審計委員會能有效實施指引，而且約一半大型會計師事務所表示收到調低費用和發展「無保留意見」的壓力。

黃天祐坦言情況並不理想，重申審計質素和費用雖無直接關係，但費用過低會令核數師難以提升質素，並指上市公司在確保財務匯報質素有首要責任，會財局雖然並非直接監管上市公司，但會與其他金融監管機構、港交所互相配合，確保匯報質素。

對於德勤華永因審計中國華融 （02799） 財報，而遭中國財政部早前判罰逾2.1億元人民幣並要暫停北京分所經營業務3個月。黃天祐表示，不能披露會財局未完成的調查工作，而該局與內地監管機構有策略性合作，確保公眾和投資者利益。

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記者：麥德銘