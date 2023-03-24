【大行報告】智能分析與運營服務業務帶動收入 大和看好百融雲鞏固市場地位

大和表示，百融雲（06608）去年收入按年增長27%，主要由智能分析與運營服務業務所帶動，年內非國際財務報告準則溢利更按年增長108%。該行維持今明兩年收入預測基本不變，並將純利預測上調21%，將目標價從13元上調至15元，並重申「買入」評級。百融雲周五（24日）收報12.48元，升幅5.8%。

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該行表示，看好百融雲可鞏固價值鏈中的市場地位，雖然行業數據顯示今年首季零售信貸需求按季恢復幅度有限，但管理層透露已見到金融機構對產品需求強勁增長，相信在信貸業務日益激烈的競爭和盈利能力下降的壓力下，借貸方正在尋求如何提升效率，認為百融雲在當中處於有利地位，能協助借貸公司識別高價值客戶。

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百融雲早前公布截至去年12月底止全年業績，營業額20.54億元人民幣(下同)，按年升26.5%，由虧轉盈賺2.4億元，上年同期蝕36.03億元；每股盈利0.5元，不派息。

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責任編輯：鄭昊彤