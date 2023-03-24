  • 27°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】智能分析與運營服務業務帶動收入 大和看好百融雲鞏固市場地位

股樓投資 15:46 2023/03/24

分享：

分享：

大和表示，百融雲（06608）去年收入按年增長27%，主要由智能分析與運營服務業務所帶動，年內非國際財務報告準則溢利更按年增長108%。該行維持今明兩年收入預測基本不變，並將純利預測上調21%，將目標價從13元上調至15元，並重申「買入」評級。百融雲周五（24日）收報12.48元，升幅5.8%。

 

【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

 

該行表示，看好百融雲可鞏固價值鏈中的市場地位，雖然行業數據顯示今年首季零售信貸需求按季恢復幅度有限，但管理層透露已見到金融機構對產品需求強勁增長，相信在信貸業務日益激烈的競爭和盈利能力下降的壓力下，借貸方正在尋求如何提升效率，認為百融雲在當中處於有利地位，能協助借貸公司識別高價值客戶。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

百融雲早前公布截至去年12月底止全年業績，營業額20.54億元人民幣(下同)，按年升26.5%，由虧轉盈賺2.4億元，上年同期蝕36.03億元；每股盈利0.5元，不派息。

 

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
百融雲－W（06608） 買入 目標價 港股 大行報告

上一篇文章

飛揚第2期明盡推全盤400伙　市傳截收逾5000票

下一篇文章

【招聘會】海洋公園水上樂園下周三舉行招聘會　新員工做滿半年可獲6,000元迎新獎金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【第2季部署】中金續看好高息國企股 另推薦其中20股
【第2季部署】中金續看好高息國企股 另推薦其中20股
【iM人物專訪】海外婚攝公司轉型家庭相 疫下收入更勝疫前
【iM人物專訪】海外婚攝公司轉型家庭相 疫下收入更勝疫前
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款