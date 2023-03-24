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美猶他州將限未成年人用社交媒體 先需監護人同意

環球社會熱點 14:43 2023/03/24

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美國猶他州周四（23日）簽署法案，要求當地未成年人獲得監護人同意後，才能使用社交媒體平台，法案旨在保護兒童網絡安全。規定是猶他州社交媒體監管法案的一部分，要求社交平台必須認證當地所有居民年齡，禁止所有針對未成年人的廣告。

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法案亦要求，社交平台需對對未成年人實施「宵禁」，18歲以下人士在夜晚10時半至翌日早上6時半期間，禁止使用社交平台。法案規定，家長可以訪問其子女的帳戶。法案由共和黨人Michael McKell提出，已經州長考克斯（Spencer Cox）簽署，將在明年3月1日正式生效。

Michael McKell發表聲明表示，方案旨在保護兒童。他亦指包括猶他州等美國各地青少年抑鬱、焦慮和出現自殺念頭的情況，因社交媒體網站而急劇增加。他作為家長和議員，認為法案有助阻止兒童受社交媒體負面影響，甚至危及生命的最佳途徑。

由於法案內容前所未見，目前尚未清楚社交媒體公司將如何配合。法案要求平台關閉「建議內容」背後的演算法，指能助青少年減少接觸潛在的有害內容。但要求亦或導致新問題，企業將不能監督及控制，從而將或會接觸到用戶的問題內容降級。未成年人亦或竊取身份，使用VPN亦令IP地址和用戶狀態匹配變得困難。

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社交平台Facebook母企Meta表示，公司和家長及立法者有著相同的目標，但亦希望年輕人在網上獲得安全且積極的體驗，希望個保持平台的可訪問性。Meta安全部門全球負責人Antigone Davis表示，公司將在相關重要問題上繼續和專家、立法者及家長密切合作。TikTok和Snap則尚未回應。

美國議員多年來一直呼籲採取措施，保護青少年網絡安全。外界一直憂慮社交平台引致新式欺凌及騷擾，加劇青少年的心理健康危機。

除猶他州外，美國其他州份亦有提出類似法案。例如在康涅狄格州和俄亥俄州，當局正推動立法，要求社交媒體公司在允許16歲以下用戶使用前，需獲得家長許可。外界料未來將有更多州份，落實類似法律。

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責任編輯：李俊儀

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