【芯片加價】傳ARM明年調整商業模式　向每部手機收芯片專利費

▲ ARM計畫不再根據芯片價值向廠商收取專利費，而是按照設備（例如智能手機）的售價，收取1~2%專利費。（ARM）

全球逾95%的智能手機，是採用芯片設計商ARM架構的芯片，而ARM一直是以芯片均價的一定比例，向廠商收取費用，以授權其採用ARM的架構。但有消息傳出，ARM將於明年將調整商業模式，改成向每部手機收取專利費，變相提高芯片設計的價格。

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據《金融時報》報道，有知情人士表示，ARM已通知最大的廠商客戶，包括聯發科、展訊（Unisoc）及高通（Qualcomm），以及小米、Oppo等中國智能手機製造商，有關明年調整芯片專利費的安排。

收入將增加數倍？

ARM計畫不再根據芯片價值向廠商收取專利費，而是按照設備（例如智能手機）的售價，收取1~2%專利費。由於一部手機的價值遠超單一芯片的價值，預料這改變將為ARM產生多數倍的收入。

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但也有分析指出，如果手機廠商繼續以相同價格出售產品，就會降低利潤率；但如果提高售價，將這部分成本轉嫁到用戶身上，結果將導致全球手機價格上漲。

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責任編輯：陳卓賢