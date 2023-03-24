【業績｜油服股】中海油服料今年收入及利潤均錄雙位數增長

▲ 【業績｜油服股】中海油服料今年收入及利潤錄雙位數增長

中海油服 （02883） 首席財務官種曉潔預期，國內及海外今年整體收入及利潤將有雙位數增長，因公司已加大成本管控，加上有中東訂單支持，當中海外部分增幅較高。物探勘察業務收入去年按年輕微減少2%，主因工作量下降，料今年亦有增長。

中海油服今年純利增約6.5倍，派息僅增6.7%至0.16元（人民幣，下同），種曉潔解釋，2021年派0.15元，當中0.13元為慶祝上市20周年的特別派息，去年派息則按照派息基礎政策，撇除2021年的特別股息，派息比率實際較2021年增約2個百分點。她指，長遠將按照派息基礎30%作綜合考慮。

今年資本開支93億元

集團今年資本開支93億元，較去年約40億元大幅增加，種曉潔表示，資本開支將作購置大型裝備應對油服需求，讓裝備租貸比率減至40%以下，提升合約的話語權。

成本管控方面，集團將從技術智能化，集中採購及維修三方面入手，同時集團會加快收取應收帳目，減低融資需求。

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記者：宋佩恩

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