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【蘋果電影】Apple擬年花78億元　製作院線電影

科技 17:00 2023/03/24

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蘋果以往的自家電影，大部分都會在其串流媒體平台Apple TV+獨家發行。（法新社）

去年有消息傳出，亞馬遜（Amazon）計畫每年投資10億美元（約78億港元），在影院上映 12至15部自家電影。據《彭博》報道，有知情人士表示，蘋果也計劃每年花費10億美元製作院線電影，以提升在荷里活的知名度。

【蘋果漏洞】自家Apple Music音樂資料庫　竟出現於他人播放列表上？

該報道提到，蘋果已與電影工作室進行接洽，希望在今年推出數部於影院上映的電影，當中可能上映的電影包括由Martin Scorsese執導、Leonardo DiCaprio主演的《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）、Matthew Vaughn執導的間諜驚悚片《阿吉爾》（Argylle），以及Ridley Scott執導的劇情片《拿破崙》（Napoleon）。

【蘋果摺機】蘋果研摺疊屏幕保護　料iPad搶先使用

吸引用戶使用Apple TV+

蘋果以往的自家電影，大部分都會在其串流媒體平台Apple TV+獨家發行，又或允許在少數影院進行有限放映，以獲得奧斯卡金像獎資格。該知情人士表示，蘋果加碼投資製作院線電影的目標，一來是提升在荷里活的知名度，增加競爭優勢，二來是吸引更多訂閱用戶使用Apple TV+。

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責任編輯：陳卓賢

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