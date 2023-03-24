【瑞信危機】渣打溫拓思：瑞信AT1債減記影響深遠　渣打極不可能減少返還資本

▲ 【瑞信危機】渣打溫拓思：瑞信AT1債減記影響深遠 渣打資本非常充足、極不可能向股東減少返還資本

瑞信（美：CS）獲瑞銀逾30億美元收購，但瑞信170億美元額外一級資本（AT1）債券（或稱CoCo Bond、可可債）成「廢紙」。渣打集團 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）今早在金管局與國際結算銀行合辦研討會上提到，170億美元可可債在沒有檢視的情況下完全減記，對全球銀行監管有「深遠」（profound）影響，而渣打作為穩健的銀行，為應對不明朗前景和潛在風險，已作出額外預留資本，不會要求有更高資本要求。

他表示，渣打在這些外圍銀行危機事件爆發前，資本已非常充足，「當然我們正（向股東）返還資本、銀行的盈利仍然相當不錯，在此點上，我們極不可能會減少該筆返還的資本」。

矽谷銀行（SVB）早前被接管。溫拓思稱，SVB事件帶來若干教訓，第一是盈利能力預測、壓力測試的重要性，有關客戶對SVB是好的，已存在很長時間，從一開始就為銀行提供資金，「為什麽你會認為他們會在同一時間全部消失？我的意思是，壓力測試很重要」。

第二是，在對存款的預測，出現利率錯配的後果。當被迫籌集流動資金時，這個問題就變得很嚴重，第三是缺乏業務彈性，他們無法重建他們的國債組合。

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記者︰胡學能

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