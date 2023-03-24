  • 28°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所修例】港交所推出新特專科技公司上市機制　將於3月31日生效

股市 12:47 2023/03/24

分享：

分享：

【港交所修例】港交所推出新特專科技公司上市機制　將於3月31日生效

港交所 （00388） 宣布推出新特專科技公司上市機制，進一步擴大香港的上市框架。《主板上市規則》將於2023年3月31日起新增一個章節，有意根據新章節上市的公司由該日起可提交正式申請。

港交所將會實施的規定的如下：

  • 市值：
    • 已商業化公司：≥ 60億港元
    • 未商業化公司：≥ 100億港元
  • 研發開支比例
    • 研發開支比例最低門檻：收益達1.5億港元但低於2.5億港元的未商業化公司：門檻降低至≥ 30%
    • 適用期間：（i）  上市前三個會計年度中有至少兩個年度的每年達有關比例；及 （ii） 上市前三個會計年度合計達有關比例。
  • 來自資深獨立投資者相當數額的投資
    • 兩至五名領航資深獨立投資者：
      • 在上市申請當日及上市申請前12個月期間，合共持有申請人≥10%的已發行股本；或
      • 在上市申請日期的至少12個月前已投資於申請人的金額合計≥15億港元（不包括於上市申請日期或之前作出的任何後續撤資）；
    • 惟前提是須有至少兩名領航資深獨立投資者符合以下其中一項：
      • 在上市申請當日及上市申請前12個月期間，各自持有申請人≥3%的已發行股本；或
      • 在上市申請日期的至少12個月前已投資於申請人的金額各自≥4.5億港元（不包括於上市申請日期或之前作出的任何後續撤資）。
  • 優化定價過程
    • 至少50%的發售股份須分配予「獨立定價投資者」
    • 定義「獨立定價投資者」為：符合相同獨立性規定的（i） 機構專業投資者；及（ii） 管理資產規模、基金規模或投資組合規模至少達10億港元的其他類型投資者

港交所行政總裁歐冠昇表示，這是香港股票市場發展的另一新里程。新經濟行業正在迅速改變生活和工作方式，港交所引入的新上市機制將有助創新領域的新一代公司接通資本市場。港交所一直致力支持發行人和投資者的需要，在2018年推出的上市制度改革令香港發展成亞洲領先的生物科技集資市場，今次港交所在此基礎上增設特專科技章節，將支持更多公司的集資需要並實踐創新理念。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【人民幣港股】港交所申請增設人民幣櫃台　未有雙櫃台模式生效日期

【港交所旗下】LME：已檢查所有袋裝鎳、沒有發現更多石頭　周一仍有望重啟亞洲時段交易

【港交所修例】許正宇︰3月修改主板上市規則　容許無盈利科企赴港上市

編輯：姚卓然

 

經濟 生物科技 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 港股 股票
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【瑞信危機】渣打溫拓思：瑞信AT1債減記影響深遠　渣打資本非常充足、極不可能向股東減少返還資本

下一篇文章

【美股期貨】美期靠穩　道指期貨升25點、納指期貨升5點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【今日至HOT】35歲「啃老族」入稟向父母索求生活費｜屯門單幢樓300萬有找
【今日至HOT】35歲「啃老族」入稟向父母索求生活費｜屯門單幢樓300萬有找
【業績│電訊股】中移動跌1% 　去年多賺8%、料今年移動ARPU續升　末期息減9%至2.21元
【業績│電訊股】中移動跌1% 　去年多賺8%、料今年移動ARPU續升　末期息減9%至2.21元
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌166點　美地區銀行股再跌　滙豐ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌166點　美地區銀行股再跌　滙豐ADR低港2%（不斷更新）
【最優惠利率】滙豐恒生中銀香港最優惠利率（P）維持5.625厘不變、渣打P維持5.875厘　經絡：本港加息周期近尾聲
【最優惠利率】滙豐恒生中銀香港最優惠利率（P）維持5.625厘不變、渣打P維持5.875厘　經絡：本港加息周期近尾聲
【美股期貨】美期靠穩　道指期貨升25點、納指期貨升5點（不斷更新）
【美股期貨】美期靠穩　道指期貨升25點、納指期貨升5點（不斷更新）
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款