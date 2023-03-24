▲ 【港交所修例】港交所推出新特專科技公司上市機制 將於3月31日生效

港交所 （00388） 宣布推出新特專科技公司上市機制，進一步擴大香港的上市框架。《主板上市規則》將於2023年3月31日起新增一個章節，有意根據新章節上市的公司由該日起可提交正式申請。

港交所將會實施的規定的如下：

市值： 已商業化公司：≥ 60億港元 未商業化公司：≥ 100億港元

研發開支比例 研發開支比例最低門檻：收益達1.5億港元但低於2.5億港元的未商業化公司：門檻降低至≥ 30% 適用期間：（i） 上市前三個會計年度中有至少兩個年度的每年達有關比例；及 （ii） 上市前三個會計年度合計達有關比例。

來自資深獨立投資者相當數額的投資 兩至五名領航資深獨立投資者： 在上市申請當日及上市申請前12個月期間，合共持有申請人≥10%的已發行股本；或 在上市申請日期的至少12個月前已投資於申請人的金額合計≥15億港元（不包括於上市申請日期或之前作出的任何後續撤資）； 惟前提是須有至少兩名領航資深獨立投資者符合以下其中一項： 在上市申請當日及上市申請前12個月期間，各自持有申請人≥3%的已發行股本；或 在上市申請日期的至少12個月前已投資於申請人的金額各自≥4.5億港元（不包括於上市申請日期或之前作出的任何後續撤資）。

優化定價過程 至少50%的發售股份須分配予「獨立定價投資者」 定義「獨立定價投資者」為：符合相同獨立性規定的（i） 機構專業投資者；及（ii） 管理資產規模、基金規模或投資組合規模至少達10億港元的其他類型投資者



港交所行政總裁歐冠昇表示，這是香港股票市場發展的另一新里程。新經濟行業正在迅速改變生活和工作方式，港交所引入的新上市機制將有助創新領域的新一代公司接通資本市場。港交所一直致力支持發行人和投資者的需要，在2018年推出的上市制度改革令香港發展成亞洲領先的生物科技集資市場，今次港交所在此基礎上增設特專科技章節，將支持更多公司的集資需要並實踐創新理念。

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編輯：姚卓然