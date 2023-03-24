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【新股改革】港交所3月31日推特專科技上市機制　降市值門檻、騰訊美團曾關注要求過高

股市 15:02 2023/03/24

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【港交所修例】港交所推出新特專科技公司上市機制　將於3月31日生效

港交所 （00388） 宣布3月31日起，推出新特專科技公司上市機制，在《主板上市規則》新增18C章節。港交所將實施的規定，在市值要求、研發開支比例、資深獨立投資者參與、獨立機構投資者定義，都與早前諮詢內容有所修訂，例如特專科技公司市值門檻較諮詢建議低25%至33%，已商業化公司門檻降至60億元、未商業化公司降至100億元。

港交所將會實施的規定的如下：

  將實施規定 諮詢建議
市值 已商業化公司：≥ 60億港元
未商業化公司：≥ 100億港元		 已商業化公司：≥ 80億港元
未商業化公司：≥ 150億港元
研發開支比例 研發開支比例最低門檻
收益介乎1.5億至2.5億港元的未商業化公司：≥ 30%
 		 研發開支比例最低門檻
已商業化公司：≥ 15%
未商業化公司：≥ 50%
適用期間
​​​​​​（i）  上市前三個會計年度中有至少兩年達標
（ii） 上市前三個會計年度合計達到指標		 適用期間
上市前三個會計年度的每個年度
來自資深獨立投資者相當數額的投資 兩至五名領航資深獨立投資者
（i）在上市申請當日及上市申請前12個月期間，合共持有申請人≥10%的已發行股本；或
（ii）在上市申請日期的至少12個月前已投資於申請人的金額合計≥15億港元（不包括於上市申請日期或之前作出的任何後續撤資）；

前提是須有至少兩名領航資深獨立投資者符合以下其中一項：
（i）在上市申請當日及上市申請前12個月期間，各自持有申請人≥3%的已發行股本；或
（ii）在上市申請日期的至少12個月前已投資於申請人的金額各自≥4.5億港元（不包括於上市申請日期或之前作出的任何後續撤資）。		 至少兩名領航資深獨立投資者，在上市申請當日及上市申請前12個月期間各自持有申請人≥ 5%的已發行股本
優化定價過程

至少50%的發售股份須分配予「獨立定價投資者」


定義「獨立定價投資者」為：符合相同獨立性規定的（i） 機構專業投資者；及（ii） 管理資產規模、基金規模或投資組合規模至少達10億港元的其他類型投資者

至少50%的發售股份須分配予「獨立機構投資者」

定義「獨立機構投資者」為：符合獨立性規定的機構專業投資者

港交所行政總裁歐冠昇表示，新經濟行業正在迅速改變生活和工作方式，港交所引入的新上市機制將有助創新領域的新一代公司接通資本市場。港交所一直致力支持發行人和投資者的需要，在2018年推出的上市制度改革令香港發展成亞洲領先的生物科技集資市場，今次港交所在此基礎上增設特專科技章節，將支持更多公司的集資需要並實踐創新理念。

騰訊、美團、網易要求聯交所放寬條文

是次諮詢收到逾90份回應，除了四大會計師事務所、投行代表外，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、百度 （09888） 、網易 （09999） 4家內地科網企業都有開名提交回應，4家公司都表明同意改革方向，但提出部分建議條文應放寬。

騰訊認為港交所提出的上市市值門檻要求並不合適，認為商業化公司的市值要求應與其他上市申請看齊，未商業化公司的市值要求則應與18A章「未盈利生物科技公司」的要求看齊。

美團同樣認為，聯交所提出的市值門檻要度過高，部分優質企業都難以達標。網易則認為，聯交所諮詢內提及的第三方投資要求太多限制，包括要求兩名領航資深獨立投資者持股逾5%難以達成。

與最終方案相比，聯交所接納相關科企的主要修訂建議。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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編輯：姚卓然

 

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