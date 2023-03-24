【新股改革】港交所降特專科技市值門檻、3月31日接受申請　騰訊美團曾指要求太高、港交所：數月有首批上市（第二版）

▲ 【港交所修例】港交所推出新特專科技公司上市機制 將於3月31日生效

港交所 （00388） 宣布3月31日起，推出新特專科技公司上市機制，在《主板上市規則》新增18C章節。港交所將實施的規定，在市值要求、研發開支比例、資深獨立投資者參與、獨立機構投資者定義，都與早前諮詢內容有所修訂，例如特專科技公司市值門檻較諮詢建議低25%至33%，已商業化公司門檻降至60億元、未商業化公司降至100億元。

港交所上市主管伍潔鏇在簡介會上表示，降低市值門檻是基於與整體市場溝通後決定的結果，而新機制不只有市值門檻作為保障，包括較現有上市機制多出資深投資者早期參與的要求。

料最快數個月有首批特專科技公司以新制上市

現時新股市況依然冷淡，伍潔鏇稱18C章改革是專注於長期發展的機制，不會專注在短期市況，並指諮詢過程收到很多企業表達興趣。參考2018年新股改革引入全新18A章吸納未盈利生物科技公司的經驗，她認為需時數個月就會有首批以新機制申請上市的公司。

與生物科技企業發展進程有清晰階段，18C章接受新一代信息技術、先進硬件和軟件、先進材料等5類新興行業，較難清晰歸類。伍潔鏇稱，聯交所審批時若有疑惑會向專家了解學術和行業發展。

騰訊、美團、網易要求聯交所放寬條文

是次諮詢收到逾90份回應，除了四大會計師事務所、投行代表外，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、百度 （09888） 、網易 （09999） 4家內地科網企業都有開名提交回應，4家公司都表明同意改革方向，但提出部分建議條文應放寬。

騰訊認為港交所提出的上市市值門檻要求並不合適，認為商業化公司的市值要求應與其他上市申請看齊，未商業化公司的市值要求則應與18A章「未盈利生物科技公司」的要求看齊。

美團同樣認為，聯交所提出的市值門檻要度過高，部分優質企業都難以達標。網易則認為，聯交所諮詢內提及的第三方投資要求太多限制，包括要求兩名領航資深獨立投資者持股逾5%難以達成。

與最終方案相比，聯交所接納相關科企的主要修訂建議。

港交所將會實施的規定的如下

將實施規定 諮詢建議 市值 已商業化公司：≥ 60億港元

未商業化公司：≥ 100億港元 已商業化公司：≥ 80億港元

未商業化公司：≥ 150億港元 研發開支比例 研發開支比例最低門檻

收益介乎1.5億至2.5億港元的未商業化公司：≥ 30%

研發開支比例最低門檻

已商業化公司：≥ 15%

未商業化公司：≥ 50% 適用期間 ​

​​​​​​（i） 上市前三個會計年度中有至少兩年達標；及

（ii） 上市前三個會計年度合計達到指標 適用期間

上市前三個會計年度的每個年度 來自資深獨立投資者相當數額的投資 兩至五名領航資深獨立投資者：

（i）在上市申請當日及上市申請前12個月期間，合共持有申請人≥10%的已發行股本；或

（ii）在上市申請日期的至少12個月前已投資於申請人的金額合計≥15億港元（不包括於上市申請日期或之前作出的任何後續撤資）；



前提是須有至少兩名領航資深獨立投資者符合以下其中一項：

（i）在上市申請當日及上市申請前12個月期間，各自持有申請人≥3%的已發行股本；或

（ii）在上市申請日期的至少12個月前已投資於申請人的金額各自≥4.5億港元（不包括於上市申請日期或之前作出的任何後續撤資）。 至少兩名領航資深獨立投資者，在上市申請當日及上市申請前12個月期間各自持有申請人≥ 5%的已發行股本 優化定價過程 至少50%的發售股份須分配予「獨立定價投資者」

定義「獨立定價投資者」為：符合相同獨立性規定的（i） 機構專業投資者；及（ii） 管理資產規模、基金規模或投資組合規模至少達10億港元的其他類型投資者 至少50%的發售股份須分配予「獨立機構投資者」 定義「獨立機構投資者」為：符合獨立性規定的機構專業投資者

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編輯：姚卓然