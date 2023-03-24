英初級醫生宣布下月罷工4日 約25萬預約或手術恐延期

英國醫學會（BMA）宣布，將在4月11至15日舉行為期96小時的罷工。英國國民保健服務（NHS）警告，若初級醫生下月罷工4日，恐多達25萬的預約及手術需要延期。英國衛生當局已敦促雙方再度談判，以保障NHS運作。

英醫護拒接受工會建議 批加薪方案微不足道 【下一頁】

NHS遊說組織NHS Confederation的行政總監泰勒（Matthew Taylor）表示，上周為期3日的初級醫生罷工造成前所未見影響，並警告是次不會再有更多人員填補輪班空缺。眾多醫生在上次罷工為頂班未放假，當局不太可能以同樣方式再次召集醫生填補空缺，NHS原本人手已經出現短缺，相信再次罷工會對患者安全構成風險。

BMA早前表示，與政府薪酬談判未能達成共識，英格蘭初級醫生將會罷工4日。英格蘭NHS服務供應商組織NHS Providers副總監Saffron Cordery表示，4日的罷工緊接復活節公眾假期，即醫療需求在罷工前已開始累積，各方有責任帶著誠意再度召開緊急談判。

英醫護工會同意加薪方案 取消繼續罷工 【下一頁】

BMA宣布罷工決定後，勞資雙方互相指摘，批評對方在談判中強加不合理先決條件，同時亦指己方仍對談判保持開放態度。BMA表示，對需採取進一步行動感到沮喪，指對方拒絕任何提議同時亦未提出任何可靠提議，無助解決爭端。

衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）則指，初級醫生加薪35%的先決條件不合理。據悉，BMA要求將薪酬恢復至2008年水平，即漲幅逾30%。工會指要求恢復薪酬因自2008年以來，初級醫生工資已被削減逾4分1。工會亦指對加幅保持開放立場，但政府則要求保密作為先決條件。

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責任編輯：李俊儀