  • 28°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北韓宣布成功試射新水下核武 金正恩表明加強應對美韓挑釁

環球政治 12:39 2023/03/24

分享：

分享：

北韓官媒朝中社周五（24日）報稱，首次成功試射新型水下核武器，並指領袖金正恩現場指導試射。金正恩被指滿意結果，再次批評美國及南韓屢次挑起軍事挑釁。

金正恩命北韓軍隊隨時準備 立即核反擊敵人 【下一頁】

韓聯社引述朝中社，北韓周五宣稱在周二至周四（21日至23日）測試「新潛水式攻擊型武器系統」。朝中社指新型無人核潛艇在周二開始訓練，在東海航行近60小時，並在周四成功模擬核彈頭爆炸及攻擊假定目標。

朝中社指核潛艇各項數據獲準確評價，可靠度及安全性得以驗證，證明核潛艇的致命打擊能力。朝中社形容核潛艇為「秘密武器」，早在2021年勞動黨第八次代表大會上被命名為「海嘯」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

特朗普下月出新書 收錄與金正恩戴安娜等名人書信 【下一頁】

核潛艇被指在兩年來先後接受50多次試驗，功用為隱秘下潛至作戰水域，通過水下引爆帶來「超強放射性海嘯」，破壞敵軍艦隊和主要作戰港口。

金正恩據悉滿意試射結果，再次批評美韓兩國無視北韓忍耐及警告，頻繁盲目軍事挑釁北韓。金正恩稱將以更壓倒性和更加強有力的態勢應對到底，維護北韓人民的和平生活和社會主義建設偉業。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

金正恩攜女看戰術武器試射 下令北韓軍加強實戰演練
2023/03/10
金正恩攜女看戰術武器試射 下令北韓軍加強實戰演練
金與正警告 美國試圖攔截北韓導彈視同宣戰
2023/03/07
金與正警告 美國試圖攔截北韓導彈視同宣戰
金正恩稱達成今年糧產目標 下令北韓農業「從根本改革」
2023/02/28
金正恩稱達成今年糧產目標 下令北韓農業「從根本改革」
金正恩帶愛女出席住宅動工儀式 父女檔拎鐵鍬鏟土
2023/02/26
金正恩帶愛女出席住宅動工儀式 父女檔拎鐵鍬鏟土
北韓數十囚犯因缺糧集體逃獄 政府搜查數月無果
2023/02/22
北韓數十囚犯因缺糧集體逃獄 政府搜查數月無果

你可能感興趣

金正恩攜女看戰術武器試射 下令北韓軍加強實戰演練
13:56 2023/03/10
金正恩攜女看戰術武器試射 下令北韓軍加強實戰演練
金與正警告 美國試圖攔截北韓導彈視同宣戰
17:00 2023/03/07
金與正警告 美國試圖攔截北韓導彈視同宣戰
金正恩稱達成今年糧產目標 下令北韓農業「從根本改革」
16:52 2023/02/28
金正恩稱達成今年糧產目標 下令北韓農業「從根本改革」
地緣政治 軍事 北韓 金正恩 核武 潛艇 南韓 美國

上一篇文章

英初級醫生宣布下月罷工4日 約25萬預約或手術恐延期

下一篇文章

拜登坦承「更愛」嬰兒 慶祝奧巴馬醫改13周年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

辛偉誠公布個人稅務 3年賺逾4634萬
辛偉誠公布個人稅務 3年賺逾4634萬
特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面
特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面
加拿大人口去年增105萬 幾乎全部為外來移民
加拿大人口去年增105萬 幾乎全部為外來移民
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
戴安娜侄女嫁愛情長跑11年男友 父離奇缺席婚禮
戴安娜侄女嫁愛情長跑11年男友 父離奇缺席婚禮
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款