北韓宣布成功試射新水下核武 金正恩表明加強應對美韓挑釁

北韓官媒朝中社周五（24日）報稱，首次成功試射新型水下核武器，並指領袖金正恩現場指導試射。金正恩被指滿意結果，再次批評美國及南韓屢次挑起軍事挑釁。

金正恩命北韓軍隊隨時準備 立即核反擊敵人 【下一頁】

韓聯社引述朝中社，北韓周五宣稱在周二至周四（21日至23日）測試「新潛水式攻擊型武器系統」。朝中社指新型無人核潛艇在周二開始訓練，在東海航行近60小時，並在周四成功模擬核彈頭爆炸及攻擊假定目標。

朝中社指核潛艇各項數據獲準確評價，可靠度及安全性得以驗證，證明核潛艇的致命打擊能力。朝中社形容核潛艇為「秘密武器」，早在2021年勞動黨第八次代表大會上被命名為「海嘯」。

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核潛艇被指在兩年來先後接受50多次試驗，功用為隱秘下潛至作戰水域，通過水下引爆帶來「超強放射性海嘯」，破壞敵軍艦隊和主要作戰港口。

金正恩據悉滿意試射結果，再次批評美韓兩國無視北韓忍耐及警告，頻繁盲目軍事挑釁北韓。金正恩稱將以更壓倒性和更加強有力的態勢應對到底，維護北韓人民的和平生活和社會主義建設偉業。

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責任編輯：吳漢培