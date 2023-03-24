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【業績｜汽車經銷商】永達汽車去年淨利潤跌42.5% 　末期息派0.292元人幣

股市 12:21 2023/03/24

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【業績｜汽車經銷商】永達汽車去年淨利潤跌42.5% 　末期息派0.292元人幣

內地汽車經銷商永達汽車 （03669） 去年包括代理服務收入在內的綜合收入為735.2億元（人民幣‧下同），按年下降7.2%；淨利潤為14.25億元，按年下降42.5% ，末期股息每股人民幣0.292元。

永達汽車半日跌3.8%，報5.26元。

年內，新車銷量187,276輛，新車收入為581.92億元，按年下降8.8%。豪華品牌新車收入為504.49億元，按年下降6.5%，其收入佔比達到86.7%，按年提升2.1個百分點。售後服務收入為100.99億元，按年下降 12.5% 。代理服務收入為14.97億元，按年增長14.5% 。

去年，集團的新車銷售毛利率為2.47% ，較2021年同比下降1.02個百分點；集團的豪華品牌新車銷售毛利率為2.73% ，較2021年按年下降1.36個百分點。2022年，多地爆發新冠疫情，從供給端看，疫情影響了整車廠的正常生產，造成產品供給中斷、運輸受阻，導致部分高盈利車型及走量車型無法正常到店交付， 影響企業的車型交付規模、結構，降低企業商務政策獲取比例和新車銷售延伸業務收益。

截止去年年底，集團運營的網點共計263家，已授權待開業網點14家。從品牌結構分析，豪華品牌佔比62%，中高端品牌佔比19%，獨立新能源品牌佔比14%，永達二手車商城佔比5% 。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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編輯：姚卓然

港股 汽車 永達汽車（03669）
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