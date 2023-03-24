【業績｜啤酒股】華潤啤酒全年少賺5.3%、派末期息0.302元人幣不變　績前升2%曾破頂

▲ 【業績｜啤酒股】華潤啤酒全年少賺5.3% 派末期息0.302元人幣不變

華潤啤酒 （00291） 公布年度業績。潤啤全年公司股東應佔溢利43.4億元人民幣，按年跌5.3%，每股基本盈利1.34元人民幣，派末期息0.302元人民幣，按年不變，全年共派0.536元人民幣，跌5.3%。

潤啤股價績前破頂高見64.45元，中午報63.5元，逆市升2%。

期內，潤啤綜合營業額352.6億元人民幣，按年增長5.6%。集團繼續對部分產品價格進行適度調整，整體平均銷售價格按年升5.2%。

整體啤酒銷量升0.4%至近111億升，穩增長工作見成效。次高檔及以上啤酒銷量約21億升，增長約12.6%，產品結構持續提升。其中，喜力品牌銷量持續錄得良好兩位數增長。

由於原材料及包裝物料成本受地緣政治及全球供應鏈受阻影響而大幅上升，整體毛利率按年跌0.7個百份點，毛利則升3.7%至135.6億元人民幣。

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責任編輯︰梁浩碩