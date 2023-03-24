【業績｜啤酒股】華潤啤酒全年少賺5.3%、末期息0.302元人幣　料今年利潤增長雙位數（第二版）

▲ 【業績｜啤酒股】華潤啤酒全年少賺5.3%、派末期息0.302元人幣不變

華潤啤酒 （00291） 公布年度業績。潤啤全年公司股東應佔溢利43.4億元（人民幣，下同），按年跌5.3%，每股基本盈利1.34元人民幣，派末期息0.302元人民幣，按年不變，全年共派0.536元，跌5.3%。潤啤股價績前破頂高見64.45元，其後全日收報62.9元，全日升1%。

期內，潤啤綜合營業額352.6億元，按年增長5.6%。集團繼續對部分產品價格進行適度調整，整體平均銷售價格按年升5.2%。

潤啤首席執行官侯孝海表示，中國復甦明顯，並超出開放時的預期，預期今年集團啤酒銷量可實現增長，並料收入可能有個位數增長，利潤更有望達至雙位數的增長。

喜力品牌銷量持續錄兩位數增長

整體啤酒銷量升0.4%至近111億升，穩增長工作見成效。次高檔及以上啤酒銷量約21億升，增長約12.6%，產品結構持續提升。其中，喜力品牌銷量持續錄得兩位數增長。

去年次高檔及以上啤酒的佔比已達約19%，侯孝海指，預期高端啤酒的銷量每年達雙位數增長，故有把握佔比可提升到至少23%。

由於原材料及包裝物料成本受地緣政治及全球供應鏈受阻影響而大幅上升，整體毛利率按年跌0.7個百份點，毛利則升3.7%至135.6億元人民幣。

潤啤去年10月收購貴州金沙55%股權，擴大在白酒業務的佈局。侯孝海指，現時在白酒領域初步要「做大做強」，長遶目標白酒銷量達100億元，惟未有透露實際時間表。未來集團會繼續尋求合適的收購目標，但將有限度，並承認現時對集團有價值、可完善佈局的標的較少。

（第二版加入業績會內容）

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責任編輯︰梁浩碩

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