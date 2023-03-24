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【歐國盃】歌手唱英國國歌甩轆 球迷：難聽到犯法

環球社會熱點 12:21 2023/03/24

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歐洲國家盃外圍賽C組賽事中，英格蘭首戰作客以2：1擊敗意大利。但一名女歌手於賽前代表英格蘭演唱英國國歌，表現卻明顯失準。不少球迷狠批為最難聽的演出，更有人笑指女歌手唱國歌難聽到觸犯國歌法。

C朗冀成史上國家隊出場最多球員 坦承「破記錄是動力」 【下一頁】

賽事開場前，身穿藍色西裝的女歌手代表三獅軍團演唱國歌「天佑國王」（God Save the King）。

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但女歌手於開頭已失手入錯位，神色變得慌張。然後鏡頭轉至英格蘭隊球員，眾人似乎無法理解歌手的表現，展現出迷茫的神情。前方有數名球童也神情錯愕。

英格蘭新星祖迪比寧咸（Jude Bellingham)聽到國歌時，更疑惑地環顧旁邊的人，再繼續聆聽女歌手的演唱。

美斯太太家族超市遭槍擊 槍手揚言目標是球王 【下一頁】

這次英國國歌演唱引起網民熱烈討論，前熱刺中場奧哈拉（Jamie O'Hara）批評女歌手的演唱簡直是一團糟，有網民附和他並指這是自己聽過最糟糕的一場國歌表演，甚至有人形容國歌被毀。

另一名網民更開玩笑，指女歌手會因此犯法而遭人通緝（Wanted for crimes against the national anthem）。

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責任編輯：鄭錦玲

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