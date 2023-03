【歐國盃】歌手唱英國國歌甩轆 球迷：難聽到犯法

歐洲國家盃外圍賽C組賽事中,英格蘭首戰作客以2:1擊敗意大利。但一名女歌手於賽前代表英格蘭演唱英國國歌,表現卻明顯失準。不少球迷狠批為最難聽的演出,更有人笑指女歌手唱國歌難聽到觸犯國歌法。

賽事開場前,身穿藍色西裝的女歌手代表三獅軍團演唱國歌「天佑國王」(God Save the King)。

但女歌手於開頭已失手入錯位,神色變得慌張。然後鏡頭轉至英格蘭隊球員,眾人似乎無法理解歌手的表現,展現出迷茫的神情。前方有數名球童也神情錯愕。

英格蘭新星祖迪比寧咸(Jude Bellingham)聽到國歌時,更疑惑地環顧旁邊的人,再繼續聆聽女歌手的演唱。

這次英國國歌演唱引起網民熱烈討論,前熱刺中場奧哈拉(Jamie O'Hara)批評女歌手的演唱簡直是一團糟,有網民附和他並指這是自己聽過最糟糕的一場國歌表演,甚至有人形容國歌被毀。

另一名網民更開玩笑,指女歌手會因此犯法而遭人通緝(Wanted for crimes against the national anthem)。

