【華為手機】華為推P60系列、Mate X3　採超感知XMAGE影像系統

▲ 和華為P60系列一樣，Mate X3也搭載4G版Snapdragon 8+ Gen 1處理器，且支援北斗衛星雙向通訊。（華為）

華為每一代的HUAWEI P系列，都相當重視智能影像的質量。華為在日前的「春季旗艦新品發布會」上，推出旗艦級手機P60系列及OLED摺疊大屏手機Mate X3，兩者均採用超感知XMAGE影像系統。

華為P60系列包括P60、P60 Pro和P60 Art，均搭載4G版Snapdragon 8+ Gen 1處理器，採用6.67吋2,700 x 1,220微曲OLED 面板，螢幕的更新率為120Hz，支援LTPO和1,440Hz PWM調光，且支援雙向北斗衛星訊息。

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鏡頭方面，超聚光主鏡頭搭配F1.4 - F4.0十段可變光圈、大光圈高透光鏡群和RYYB超感光感應器，能提升鏡頭的進光量，優化低光拍攝效果。此外，也搭載了F2.1光圈的潛望式長焦鏡頭，同時加入聚光鏡群及RYYB超感光感應器，令夜攝更能突出燈光細節。

摺疊狀態 厚度僅11.08毫米

至於華為 Mate X3，其重量為239克，摺疊狀態下厚度僅11.08毫米，展開屏幕後厚度也只有5.3毫米，比普遍手機更輕薄。屏幕方面，配備了6.4吋3D OLED外屏和7.85吋可摺疊OLED內屏，內外屏幕均支援426 PPI超高像素密度。

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和華為P60系列一樣，Mate X3也搭載4G版Snapdragon 8+ Gen 1處理器，且支援北斗衛星雙向通訊。鏡頭方面，則搭載5,000萬像素超感知主鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡頭，及擁有5倍光學變焦能力的1,200萬像素潛望式長焦鏡頭。

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責任編輯：陳卓賢