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【券商點睇】疫情三年持續錄得經營盈利 同程旅行彰顯韌性強勁

股樓投資 12:00 2023/03/24

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國信證券指出，同程旅行去年公司業績雖承壓下滑，但疫情三年連續錄得經調整盈利，彰顯了公司韌性。其中，去年住宿收入較疫情前實現增長，交通票務收入亦恢復74.8%。去年平均月活躍用戶2.34億，較2019年增14%；全年付費用戶達1.9億人，較2019年增約23%。截至去年底，非一綫城市註冊佔86.5%，去年有60.3%的新付費用戶來自下沉市場。

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

今年春運期間，國內機票和火車票預定量預計各恢復至2019年的75%、85%。受益綫上滲透率提升，公司機票預訂量較2019年增長30%，2月酒店間夜量較2019年增長接近翻番，均快於行業水平。考慮過去三年，公司聚焦下沉市場戰略，近期持續加碼綫下旅行社等布局，並有望重新開拓國際市場擴容成長。全年來看，該行預計今年公司收入和業績有望恢復超過2019年，復甦可期。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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該行考慮到強勁復甦表現，上調2023至2025年經調整淨利潤16.7億元、21.9億元及27.3億元，對應預測市盈率為18倍、14倍及11倍。出行復甦全面啟動，在綫旅遊滲透提升助力龍頭成長。公司聚焦下沉市場流量和供應鏈深耕，一站式平台強化產品滲透，看好出行放開下復甦成長，維持「增持」評級。

【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

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責任編輯：林衛

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