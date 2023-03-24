【券商點睇】海外供應鏈地位顯著提升 京東方精電恢復成長趨勢

開源證券表示，基於京東方精電（00710）在手訂單充足，聚焦中大尺寸車載屏市場具備更好成長性，國內市場份額提升、且海外供應鏈地位提升顯著。考慮到行業競爭加劇、成都工廠產能爬坡壓制其毛利率表現，2023至2024年淨利潤預測增速為9%、31%和27%，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

去年公司收入按年上升38.6%至107億元，主要受益於車載屏量價齊升。分地區看，公司所有地區收入皆有增長，中國區收入佔比擴大至70%，主要受益於中國整體需求增加迅速。利潤方面，全年受益於高端屏幕需求增加及規模效應提升，公司全年毛利率由2021年的8.4%提升至9.1%，對應淨利潤按年增長78%至5.8億元，淨利率5.4%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行指，今年公司收入成長確定性強，預計有望實現25%增長，驅動力來自公司自身產品結構更優，中大尺寸面板出貨佔比較高；海外車載屏市場拓展順利，公司在海外供應鏈地位提升，高端屏定點項目增量較多。長期而言，公司持續推進車載顯示器件、車載顯示系統、智能座艙解決方案的「三步走」戰略以打開盈利空間，於去年新增超過10家客戶、新增超過20個定點項目。

【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：林衛