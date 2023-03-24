【券商點睇】長期受益於國產替代政策 金山軟件業績收貨 股價逼近38元

浦銀國際發表報告指，金山軟件（03888）旗下辦公業務長期受益於信創和國產替代，當前估值相對較低，維持「買入」評級，上調目標價至36元。公司去年第四季收入增長16%，高於市場預期5%，其中辦公軟件及服務收入增長21%；網絡遊戲及其他收入按年增長11%，淨利潤為0.47億元（人民幣，下同），而去年同期公司虧損3.35億元。

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同時，期內遊戲及其他收入增長，主要得益於《劍網3》收益的推動。2023年遊戲儲備中，《魔域2》測試數據表現符合公司預期，計劃將於短期內上綫；二次元游戲《塵白禁區》和《彼界》已獲得遊戲版號，計劃於下半年上綫。公司保守預期全年游戲收入實現個位數增長。

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另辦公業務穩健增長，年累計付費用戶增長18%至約2,997萬。關於GPT方面，公司表示密切關注其發展，正探索技術和產品相結合，料在上半年將有初步成果。該行預計公司的辦公業務全年收入增長超過30%。整體上，該行調整公司2023至2024年收入預測至89億元及103億元，目標價相當於2023至2024年預測市盈率21倍及17倍。

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責任編輯：林衛