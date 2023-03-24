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【中港市場】郭樹清會見滙豐CEO祈耀年、歡迎滙豐在華擴大投資　王冬勝等陪同

股市 11:35 2023/03/24

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【中港市場】郭樹清會見滙豐CEO祈耀年　歡迎滙豐在華擴大投資

中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清昨（23日）會見滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）一行。雙方就近期國際經濟金融形勢進行了交流探討。郭樹清表示，歡迎滙豐在華擴大投資，中國金融業將一如既往推進高水平對外開放，進一步深化國際經濟金融合作。

據人行公布相片，香港上海滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝、滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建都有陪同祈耀年，與內地監管機構高層會面。

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編輯：姚卓然

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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