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【蘋果漏洞】自家Apple Music音樂資料庫　竟出現於他人播放列表上？

科技 13:00 2023/03/24

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據悉，這問題僅限於iOS Apple Music App，這或是因iCloud在用戶之間發生錯誤同步數據引起。（Apple）

蘋果（Apple）一直標榜旗下產品和服務，是非常注重用戶私隱，但近日就爆出Apple Music發生嚴重私隱問題。在Reddit討論區上，有蘋果用戶反映自己的Apple Music音樂資料庫，竟然出現在其他用戶的播放列表上。

【蘋果摺機】蘋果研摺疊屏幕保護　料iPad搶先使用

據外媒《9to5Mac》報道，不少用戶都反映其他人的播放列表和歌曲出現在他們的音樂庫中，同時也有用戶聲稱自己的播放列表完全消失，或被其他人的播放列表取代。

據悉，這問題僅限於iOS Apple Music App，這或是因iCloud在用戶之間發生錯誤同步數據引起。有Reddit會員表示，只要進入 Apple ID 設定，把iCloud 同步關閉後重新開啟後，Apple Music的播放列表就會恢復原狀。

【iPhone動態島】支援展示NBA實時比分　料蘋果再擴展動態島應用

事實上，Apple過去也曾出現類似的iCloud同步問題。例如發布iPhone 13後，有用戶從另一部手機轉移數據時，無法存取他們的Apple Music音樂庫。去年亦有Windows iCloud用戶指出，其他用戶的已損壞影片和圖像出現在他們的照片庫中。

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責任編輯：陳卓賢

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