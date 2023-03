拜登坦承「更愛」嬰兒 慶祝奧巴馬醫改13周年

美國總統拜登(Joe Biden)周四(23日)出席活動,慶祝奧巴馬醫改計劃推出13周年。拜登發表講話期間突然傳來嬰兒哭聲,他安撫眾人表示,自己相比成年人更喜歡嬰兒(I like babies better than people)。

意氣候示威者破壞古跡 市長奮身阻止被讚如超人(有片) 【下一頁】

發出哭聲的嬰兒據報是民主黨眾議員戈麥斯(Jimmy Gomez)的兒子,哭聲傳出後有人試圖將他帶離房間。拜登見狀表示無關係,眾人皆喜歡嬰兒,並示意相關人士坐下。副總統賀錦麗(Kamala Harris)等人亦報以微笑。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

拜登其後亦有抱起男嬰,期間更和他貼面互動,男嬰亦曾用手輕觸拜登面部。最後男嬰安靜下來,拜登亦繼續演講。他指雖然平價醫療法案(Affordable Care Act)擁有多個名稱,但奧巴馬醫改(ObamaCare)是最合適的稱呼。

「侵粉」不滿AI生成被捕圖「特朗普先唔會逃跑」 【下一頁】

拜登當日亦有在白宮出席另一活動,慶祝美國婦女歷史月(Women's History Month)。期間他呼籲禁止攻擊武器,但卻口誤稱需讓槍支遠離國內政治顧問(domestic political advisers)。白宮其後在正式記錄文件中更正指,拜登原意是指需讓槍支遠離被定罪的家暴人士(convicted domestic abuser)。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀