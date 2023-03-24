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拜登坦承「更愛」嬰兒 慶祝奧巴馬醫改13周年

環球社會熱點 11:26 2023/03/24

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美國總統拜登（Joe Biden）周四（23日）出席活動，慶祝奧巴馬醫改計劃推出13周年。拜登發表講話期間突然傳來嬰兒哭聲，他安撫眾人表示，自己相比成年人更喜歡嬰兒（I like babies better than people）。

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發出哭聲的嬰兒據報是民主黨眾議員戈麥斯（Jimmy Gomez）的兒子，哭聲傳出後有人試圖將他帶離房間。拜登見狀表示無關係，眾人皆喜歡嬰兒，並示意相關人士坐下。副總統賀錦麗（Kamala Harris）等人亦報以微笑。

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拜登其後亦有抱起男嬰，期間更和他貼面互動，男嬰亦曾用手輕觸拜登面部。最後男嬰安靜下來，拜登亦繼續演講。他指雖然平價醫療法案（Affordable Care Act）擁有多個名稱，但奧巴馬醫改（ObamaCare）是最合適的稱呼。

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拜登當日亦有在白宮出席另一活動，慶祝美國婦女歷史月（Women's History Month）。期間他呼籲禁止攻擊武器，但卻口誤稱需讓槍支遠離國內政治顧問（domestic political advisers）。白宮其後在正式記錄文件中更正指，拜登原意是指需讓槍支遠離被定罪的家暴人士（convicted domestic abuser）。

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責任編輯：李俊儀

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