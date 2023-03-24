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【金管局BIS】BCBS主席：有必要檢討監管框架　尤防非銀行金融機構風險傳導至銀行

股市 11:01 2023/03/24

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【金管局BIS】BCBS主席：有必要檢討監管框架　尤防非銀行金融機構風險傳導至銀行（梁偉榮攝）

西班牙央行行長暨巴塞爾銀行監管委員會主席Pablo Hernández de Cos表示，需適時採取監管工具來控制風險，同時有必要檢討監管框架，特別是對非銀行的金融機構，以免將風險傳導至銀行。

Pablo Hernández de Cos於香港金融管理局與國際結算銀行合辦研討會上表示，有40%的銀行資金與非銀行的金融機構有關，所以如果這些金融機構受壓，可能會有溢出效應，這樣的風險便值得注意，提醒非銀行的金融機構的相關風險要及早發覺，以免傳導至銀行。

他亦提到，由巴塞爾協議I至III，委員會所關注的是市場風險及利率風險，利率風險是重要的風險，因會影響金融體系，影響金融資產，直至今時今日依然值得參照，這亦突出風險管理、跨境金融合作等的重要性。在27個委員會包括香港採取緩衝措施，有5個地方重新啟動周期性措施。

他表示，銀行需要有充足的緩衝工具，讓在經濟周期逆轉時有更大的抵受能力，包括在疫情和政治之中發揮作用，當有突發事件出現，便有靈活性去處理。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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編輯：姚卓然

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