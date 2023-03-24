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【ChatGPT更新】OpenAI發布ChatGPT Plugins　支援實時訊息檢索

科技 11:30 2023/03/24

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OpenAI宣布推出ChatGPT Plugins，能夠支援實時訊息檢索，甚至開放了訂機票、線上點餐等第三方功能。（法新社）

ChatGPT推出不足半年，但OpenAI已為它持續更新，包括發布最新的GPT-4版本及Whisper API。OpenAI日前宣布推出ChatGPT Plugins，能夠支援實時訊息檢索，甚至開放了訂機票、線上點餐等第三方功能。

【AI瀏覽器】Opera瀏覽器引入ChatGPT　設AI提示方便睇重點

現時ChatGPT的最大限制，是僅能從訓練數據中提取訊息，而這些數據只更新到2021年。OpenAI表示，加入ChatGPT Plugins後，ChatGPT就能夠瀏覽網頁、與特定網站互動，並存取來自網絡的實時統計數據，也可以替用戶執行安全、受限的操作，提高整個系統的實用性。

【ChatGPT爭議】曾俊華：用AI須關注倫理道德　港大禁用ChatGPT是錯誤

此外，OpenAI早前已與一些企業合作，提前給予開發Plugins的權限，包括Shopify、Slack、Speak、Wolfram和Zapier等。現時這些企業的服務已可接入ChatGPT，實現實時訊息檢索（例如體育賽果、股票價格、突發新聞等）、訂機票、線上點餐、交通導航、企業辦公、流程優化等功能。

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責任編輯：陳卓賢

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