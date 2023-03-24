法國第9輪反退休改革示威 警射催淚彈拘捕172人

法國政府堅持將退休年齡上調兩年至64歲，民眾周四（23日）發起全國第9輪反退休改革示威。警方發射催淚彈驅散示威者並拘捕172人，工會呼籲下周二（28日）舉行新一輪行動。

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有百萬民眾參與周四的示威，其中巴黎有11.9萬人參與。火車及航空服務中斷，不少老師也加入罷工。

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西南部城市波爾多（Bordeaux）有人於市政廳前門縱火，消防員已迅速撲滅火勢，但暫時未能確定是何人所為。

巴黎有蒙面示威者砸碎商舖櫥窗、拆除街道設施及襲擊一間麥當勞餐廳，警民不時有衝突。

警方曾於巴黎、南特（Nantes）、洛里昂（Lorient）、里爾（Lille）等地發射催淚彈，並於西北部城市雷恩（Rennes）使用水炮驅散示威者。

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内政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）透露，警方於全國各地共拘捕172人。有149名警員及數十名示威者受傷，包括北部魯昂（Rouen）一名女子失去一隻大拇指。

達爾馬寧批評部分示威者為極左暴徒，試圖殺害警員及摧毀整個國家。

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責任編輯：鄭錦玲